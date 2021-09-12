SỐC: Bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố chấm dứt 'cuộc chiến', dừng mọi hoạt động của Quỹ Hằng Hữu vì nguyên do này

Xã hội 12/09/2021 15:24

Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải một bức tâm thư tuyên bố sẽ chấm dứt "cuộc chiến" đã kéo dài hơn 6 tháng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Thời gian gần đây, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi mỗi buổi livestream của bà đều phá kỷ lục người xem. Từ việc trở thành nạn nhân trong một vụ ồn ào tiền bạc đến "bóc trần" nhiều sự thật bất ngờ trong giới showbiz, mỗi phát ngôn của nữ đại gia này đều trở thành "trend" và lan truyền rộng rãi. Sự việc đến nay cũng đã kéo dài hơn 6 tháng.

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Bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà chủ Đại Nam bất ngờ đăng tải một bức tâm thư khiến cộng đồng mạng náo loạn. Theo đó, bà tuyên bố sẽ chấm dứt "cuộc chiến" này.

"Nguyễn Phương Hằng tôi xin được chia sẻ đôi lời, chuyện đến đây đã có thể chấm dứt. Ròng rã chiến đấu không ngừng suốt 6 tháng qua, Nguyễn Phương Hằng tôi thực sự là một người phụ nữ đơn độc trên hành trình đi tìm lại giúp cộng đồng những sự thật và chân lý, tôi đã hoàn thành tất cả những sứ mạng mà tôi đặt ra trước đó. Kể từ thời điểm này, những người liên quan đến pháp lí thì hãy chờ pháp lí vào cuộc" - Trích bài viết của bà Phương Hằng.

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Nguyên văn bài viết của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Giải thích cho sự đường đột này, bà cho biết kể cả khi vợ chồng bà đã hết lòng thiện nguyện, cống hiến tất cả cho cộng đồng thì vẫn phải nhận lại "những toan tính, hẹp hòi và những cuộc tấn công bất chấp". Cho nên, để bảo vệ tâm nguyện của bản thân và sự an toàn của gia đình, bà Hằng quyết định kết thúc câu chuyện.

Đồng thời, bà Phương Hằng cho hay cũng sẽ dừng mọi hoạt động của Quỹ Hằng Hữu từ ngày 31/12/2021. "Chúng tôi chọn dừng câu chuyện drama này ở đây và dừng Quỹ thiện nguyện".

Cuối bài viết, bà Hằng tâm sự trong suốt hành trình không dài cũng không ngắn này, bà đã trải nghiệm và thấm thía rất sâu hai chữ "từ thiện", đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những fan đã ủng hộ và cấu chúc mọi người được bình an.

Theo như thông báo trước đó, tối nay ngày 12/9 bà Hằng sẽ có buổi livestream cùng người hâm mộ và theo thông tin được chia sẻ trong tâm thư này, đây có thể là buổi phát sóng cuối cùng của bà vì "sự thật đã quá trần trụi và minh bạch".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về nhẫn về vô số bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm cũng như gửi lời cảm ơn đến  vợ chồng nữ đại gia.

 

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