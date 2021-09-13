Ngoài cậu con chung nổi tiếng Huỳnh Hằng Hữu với ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng còn có 3 người con riêng gồm 2 trai 1 gái. Được biết, con gái độc nhất của bà Hằng tên My (SN 2006), thường được biết đến với nickname Natalie.

Con gái bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Khác với em út có hẳn kênh Youtube riêng và thoải mái hiện trước mặt công chúng, Natalie khá kín tiếng và thường chỉ thấy trong các dịp đặc biệt của gia đình như tiệc của công ty bố mẹ hay đám cưới của anh trai. Hình ảnh, thông tin về cô bé lại càng hiếm hoi hơn khi chỉ gói gọn trong các bức hình chụp vội hay được chính bà Hằng chia sẻ. Thậm chí, bà Hằng từng cho hay ngoại trừ những người bạn thân thiết, không ai có thể biết được trang cá nhân của con gái mình.