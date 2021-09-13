Chân dung tiểu thư nghìn tỷ độc nhất của Đại Nam: Tuổi 15 lột xác không ngờ, giống mẹ hệt như hai giọt nước

Xã hội 13/09/2021 08:00

Mới đây, những hình ảnh về con gái duy nhất của bà Nguyễn Phương Hằng được chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ. Cô bé được nhận xét là xinh đẹp và giống mẹ như sao y bản chính.

Ngoài cậu con chung nổi tiếng Huỳnh Hằng Hữu với ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng còn có 3 người con riêng gồm 2 trai 1 gái. Được biết, con gái độc nhất của bà Hằng tên My (SN 2006), thường được biết đến với nickname Natalie.

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Con gái bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Khác với em út có hẳn kênh Youtube riêng và thoải mái hiện trước mặt công chúng, Natalie khá kín tiếng và thường chỉ thấy trong các dịp đặc biệt của gia đình như tiệc của công ty bố mẹ hay đám cưới của anh trai. Hình ảnh, thông tin về cô bé lại càng hiếm hoi hơn khi chỉ gói gọn trong các bức hình chụp vội hay được chính bà Hằng chia sẻ. Thậm chí, bà Hằng từng cho hay ngoại trừ những người bạn thân thiết, không ai có thể biết được trang cá nhân của con gái mình.

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Hình ảnh hiếm hoi của con gái bà Hằng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng được dịp bất ngờ khi loạt ảnh mới nhất của ái nữ Đại Nam được chia sẻ. Nếu như trong các bức hình cũ, Natalie có phần mũm mĩm đáng yêu thì giờ đây, cô bé đã ra dáng thiếu nữ, những đường nét lộ rõ và được cộng đồng mạng nhận xét là xinh đẹp và thanh tú.

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Nhan sắc tiểu thư Đại Nam thay đổi chóng mặt - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong bức ảnh chụp chung với bà Hằng, không khó để nhận ra Natalie giống mẹ đến từng chi tiết. Nhìn vào bức ảnh bà Hằng thời còn trẻ, nhiều người tin rằng cô bé 15 tuổi này sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Ngoài ra bà Phương Hằng còn khẳng định sẽ không đặt bất cứ tiêu chuẩn hay kỳ vọng nào lên con nhưng sẽ luôn cố gắng hết mình để con thực hiện ước mơ.

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Nhiều người nhận xét là Natalie giống mẹ như đúc - Ảnh : Internet

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Trong buổi livestream tối ngày 12/9, bà Hằng trong lúc giao lưu với công chúng cũng đã nhắc về con gái. Bà cho biết Natalie rất ngại xuất hiện trước công chúng vì sợ khi thấy mẹ bị cộng đồng mạng tấn công. 

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng con gái bà Phương Hằng Đại Nam

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