Bà Phương Hằng bật khóc khi viết tâm thư gửi con gái nhân ngày sinh nhật: 'Con cho mẹ động lực để sống, để yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ'

Mới đây, một bức tâm thư mà bà Nguyễn Phương Hằng đã viết nhân ngày sinh nhật của con gái bất ngờ được phát hiện và gây xúc động cho nhiều người.
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Thời gian gần đây, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một "hiện tượng" mà không một cư dân mạng nào là không biết. Bên cạnh những tin tức "nóng" được bà cập nhật trong mỗi buổi livestream, đời tư của người phụ nữ "thép" này cũng được dư luận quan tâm không kém. Được biết, bà Hằng có tổng cộng 4 người con. Tuy nhiên, ngoài cậu út (con chung với ông Dũng "lò vôi") thường xuyên xuất hiện qua kênh Youtube thì 3 người còn lại khá kín tiếng, đặc biệt là con gái duy nhất của bà.
"Công chúa Đại Nam" tên My (SN 2006) thường được biết đến với nickname Natalie, là con của bà Hằng với người chồng trước. Sau thời gian du học nước ngoài, nay cô bé đã trở về trong vòng tay mẹ. Sự yêu thương của bà chủ Đại Nam dành cho con cũng được nhắc đến liên tục.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật Natalie, cư dân mạng đã được dịp đào lại bức tâm thư chúc mừng mà bà Hằng viết gửi con vào năm ngoái. Có thể thấy, CEO Đại Nam rất yêu thương ái nữ và luôn muốn trở thành người mẹ khiến con tự hào.
Cụ thể, mở đầu tâm thư, bà Hằng cho biết, Natalie chính là bản sao, "một bản photo màu y như đúc" của mình. Bà rất hạnh phúc khi con đã khôn lớn, rất ngoan và lễ phép. Bên cạnh đó, nữa đại gia còn tâm sự con gái chính là năng lượng sống, là mục đích để bà cố gắng từng ngày. Bà Hằng muốn nổ lực để trở thành người mẹ tốt nhất mà con có thể tự hào mỗi khi nhắc đến.
"Con ơi! Mẹ luôn nỗ lực để trở thành người mẹ tốt nhất có thể, bởi mẹ chưa từng có một tuổi thơ hoàn hảo như con. Mẹ lẻ loi, nhưng không phải vì điều đó mà mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Mẹ tốt đến mức các con phải tự hào về mẹ. Đó là điều mẹ luôn nỗ lực để vươn tới. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ khôn lớn và trưởng thành, vì trái tim con đã và đang nhân ái như mẹ, con biết sống và hi sinh cho người khác. Mẹ tin điều đó" - trích tâm thư của bà Hằng.
Cuối bài viết, bà cho biết không đặt ra kỳ vọng nào với con nhưng bà tin Natalie sẽ trở thành người tuyệt vời "vì con có cá tính mãnh liệt và kín đáo như mẹ". "Con đã hiện diện bên đời mẹ, như một điều đặc ân mà trời đã ban cho mẹ. Mẹ luôn biết ơn về điều đó. Và vì điều đó mẹ luôn hướng thiện để trả ơn những gì mẹ đã có hôm nay".
Bên dưới bức tâm thư của bà chủ Đại Nam, nhiều người đã gửi lời động viên, lời chúc mừng qua đó cũng hết sức ngưỡng mộ sự nâng niu mà bà Hằng dành cho con gái mình. Ngoài ra, mẹ của Natalie cũng tiết lộ trong lúc viết tâm thư này, bà đã khóc.
Cũng liên quan đến ái nữ nhà bà Phương Hằng, vừa qua, cư dân mạng được dịp bất ngờ khi loạt ảnh mới nhất của ái nữ Đại Nam được chia sẻ. Nếu như trong các bức hình cũ, Natalie có phần mũm mĩm đáng yêu thì giờ đây, cô bé đã ra dáng thiếu nữ, những đường nét lộ rõ và được cộng đồng mạng nhận xét là xinh đẹp và thanh tú.
Con gái yêu của mẹ,
Ngày mai là sinh nhật con. Mẹ thật hạnh phúc khi con của mẹ đã khôn lớn và sắp trưởng thành. Niềm kiêu hãnh của mẹ là con rất ngoan và lễ phép. Thấp thoáng đâu đó con là hình ảnh của mẹ. Con giống mẹ nhiều đến mẹ không thể ngờ được. Mẹ nhận ra mình có một bản sao, một bản photo màu y như đúc.
Con có biết không? Mẹ yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Từ lúc con còn nhỏ, con đã như thấu hiểu được mẹ mình. Ánh mắt của con nhìn xuyên thấu tâm hồn khổ đau của mẹ. Mỗi khi con thấy mẹ khóc, con nhăn nhó khó chịu. Và như muốn nói với mẹ rằng: Con hiểu mẹ, yêu mẹ và con luôn bên mẹ. My ơi! Mẹ cảm ơn con! Mẹ biết ơn con đã hiện diện trong cuộc đời mẹ. Sự hiện diện có mặt của con đã cứu cánh cho mẹ sống. Không có con, mẹ sống để làm gì? Những lúc mẹ khổ đau nhất, chơi vơi nhất, chỉ có con bên đời mẹ. Con cho mẹ năng lượng sống, con chính là nguồn sống của mẹ. Để mẹ phải sống, phải sống để che chở cho con gái nhỏ bé của mẹ. Để mẹ vượt qua bao giông tố của cuộc đời, vì ánh mắt của con, và vì con tin mẹ. Con cho mẹ động lực để sống, để yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ. Mẹ và con là hai mảnh ghép của cuộc đời, của cái gọi là bản trước và bản sao. Trái tim mẹ rướm máu vì cuộc đời, vì số phận đã an bài cho mẹ con mình giống nhau đến từng hoàn cảnh như vậy.
Con ơi! Mẹ luôn nỗ lực để trở thành người mẹ tốt nhất có thể, bởi mẹ chưa từng có một tuổi thơ hoàn hảo như con. Mẹ lẻ loi, nhưng không phải vì điều đó mà mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Mẹ tốt đến mức các con phải tự hào về mẹ. Đó là điều mẹ luôn nỗ lực để vươn tới. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ khôn lớn và trưởng thành, vì trái tim con đã và đang nhân ái như mẹ, con biết sống và hi sinh cho người khác. Mẹ tin điều đó. Vì con là bản sao của mẹ. Con phải sống thật nhân ái, thật tử tế và ngẩng mặt với đời vì con là con gái của mẹ. Mỗi ngày mẹ nhìn con khôn lớn xinh đẹp, mẹ tự hào và mãn nguyện biết bao. Vì con là hình ảnh của mẹ ngày xưa, mẹ tin tưởng rằng tương lai con sẽ tốt và hạnh phúc hơn mẹ.
Mẹ không đặt bất kỳ tiêu chuẩn nào hay kỳ vọng nào vào con, vào đôi vai bé nhỏ của con. Nhưng mẹ tin con, tin con như ông ngoại từng tin mẹ. Mẹ không có điều kiện để học hành như con bây giờ, nhưng mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để chắp cánh cho con của mẹ bay. Mẹ tin con của mẹ sẽ tuyệt vời, sẽ như mẹ vì con có cá tính mãnh liệt và kín đáo như mẹ. Mẹ sẽ cổ vũ cho con và đồng hành cùng con. Mẹ con mình có quá nhiều kỷ niệm vui buồn. Con đã hiện diện bên đời mẹ, như một điều đặc ân mà trời đã ban cho mẹ. Mẹ luôn biết ơn về điều đó. Và vì điều đó mẹ luôn hướng thiện để trả ơn những gì mẹ đã có hôm nay.
Cảm ơn con, Natalie, con gái yêu quý của mẹ.
Mẹ yêu con!
Ngày 15 tháng 9 năm 2020
Mẹ H.