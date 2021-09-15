Bà Phương Hằng bật khóc khi viết tâm thư gửi con gái nhân ngày sinh nhật: 'Con cho mẹ động lực để sống, để yêu con như yêu chính cuộc đời của mẹ'

"Công chúa Đại Nam" tên My (SN 2006) thường được biết đến với nickname Natalie, là con của bà Hằng với người chồng trước. Sau thời gian du học nước ngoài, nay cô bé đã trở về trong vòng tay mẹ. Sự yêu thương của bà chủ Đại Nam dành cho con cũng được nhắc đến liên tục.

Thời gian gần đây, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một "hiện tượng" mà không một cư dân mạng nào là không biết. Bên cạnh những tin tức "nóng" được bà cập nhật trong mỗi buổi livestream, đời tư của người phụ nữ "thép" này cũng được dư luận quan tâm không kém. Được biết, bà Hằng có tổng cộng 4 người con. Tuy nhiên, ngoài cậu út (con chung với ông Dũng "lò vôi") thường xuyên xuất hiện qua kênh Youtube thì 3 người còn lại khá kín tiếng, đặc biệt là con gái duy nhất của bà.

Cụ thể, mở đầu tâm thư, bà Hằng cho biết, Natalie chính là bản sao, "một bản photo màu y như đúc" của mình. Bà rất hạnh phúc khi con đã khôn lớn, rất ngoan và lễ phép. Bên cạnh đó, nữa đại gia còn tâm sự con gái chính là năng lượng sống, là mục đích để bà cố gắng từng ngày. Bà Hằng muốn nổ lực để trở thành người mẹ tốt nhất mà con có thể tự hào mỗi khi nhắc đến.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật Natalie, cư dân mạng đã được dịp đào lại bức tâm thư chúc mừng mà bà Hằng viết gửi con vào năm ngoái. Có thể thấy, CEO Đại Nam rất yêu thương ái nữ và luôn muốn trở thành người mẹ khiến con tự hào.

"Con ơi! Mẹ luôn nỗ lực để trở thành người mẹ tốt nhất có thể, bởi mẹ chưa từng có một tuổi thơ hoàn hảo như con. Mẹ lẻ loi, nhưng không phải vì điều đó mà mẹ không thể trở thành một người mẹ tốt. Mẹ tốt đến mức các con phải tự hào về mẹ. Đó là điều mẹ luôn nỗ lực để vươn tới. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ khôn lớn và trưởng thành, vì trái tim con đã và đang nhân ái như mẹ, con biết sống và hi sinh cho người khác. Mẹ tin điều đó" - trích tâm thư của bà Hằng.

Bà Hằng tự nhận Natalie giống mẹ như đúc - Ảnh : Internet

Cuối bài viết, bà cho biết không đặt ra kỳ vọng nào với con nhưng bà tin Natalie sẽ trở thành người tuyệt vời "vì con có cá tính mãnh liệt và kín đáo như mẹ". "Con đã hiện diện bên đời mẹ, như một điều đặc ân mà trời đã ban cho mẹ. Mẹ luôn biết ơn về điều đó. Và vì điều đó mẹ luôn hướng thiện để trả ơn những gì mẹ đã có hôm nay".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Bên dưới bức tâm thư của bà chủ Đại Nam, nhiều người đã gửi lời động viên, lời chúc mừng qua đó cũng hết sức ngưỡng mộ sự nâng niu mà bà Hằng dành cho con gái mình. Ngoài ra, mẹ của Natalie cũng tiết lộ trong lúc viết tâm thư này, bà đã khóc.

Nhan sắc tiểu thư Đại Nam thay đổi chóng mặt - Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến ái nữ nhà bà Phương Hằng, vừa qua, cư dân mạng được dịp bất ngờ khi loạt ảnh mới nhất của ái nữ Đại Nam được chia sẻ. Nếu như trong các bức hình cũ, Natalie có phần mũm mĩm đáng yêu thì giờ đây, cô bé đã ra dáng thiếu nữ, những đường nét lộ rõ và được cộng đồng mạng nhận xét là xinh đẹp và thanh tú.