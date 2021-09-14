SỐC: 'Cậu IT' bóc trần sự thật về những con số tiền tỷ liên quan đến ồn ào sao kê từ thiện những ngày qua?

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhâm Hoàng Khang lại tiếp tục có những phát biểu gây choáng cực mạnh liên quan đế những ồn ào sao kê từ thiện trong thời gian qua.

Suốt những ngày qua, bên cạnh những ồn ào về sao kê từ thiện, cư dân mạng còn chứng kiến thêm những cuộc "bóc phốt" khác cũng nảy lửa không kém khi những người từng cùng chiến tuyến quay sang đấu tố, mắng chửi nhau là cố lật mặt nhau.

Mới đây, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái xoay quanh vấn đề sau kê từ thiện và một người chị mà anh từng thân thiết trên trang cá nhân. Theo đó, anh cho biết những con số "94 tỷ, 226 tỷ, 300 tỷ" mà chị này cung cấp đều là số khống, bịa đặt.

Một phần bài viết Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Chụp màn hinh

"À mấy bạn thắc mắc số tiền 94 tỷ, 226 tỷ , 300 tỷ gì gì đó có thật hay không?

Đây là kế của Q. chỉ cho chị H.: "Chị ơi giờ nó không chịu sao kê, mình cũng không biết là bao nhiêu, mình cứ nói càng nhiều càng tốt, nó tức quá sẽ tự sao kê thôi" - trích bài viết của "cậu IT"

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa biết thực hư sự việc ra sao và đây chỉ là lời nói từ một phía, không có bằng chứng cụ thể nào. Tuy nhiên, bài viết ngay sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những fan hết lòng ủng hộ "cậu IT" thì vẫn có những bình luận ủng hộ, bên vực cho "người chị" kia. Hiện, sự việc đang được bàn tán sôi nổi.

Bị 'hỏi thăm' khi ra đường mùa giãn cách, người phụ nữ mắng chửi rồi phóng xe lao đi trong sự ngỡ ngàng của đoàn công tác kiểm dịch Một người phụ nữ ra đường lúc giãn cách xã hội nhưng không xuất trình được giấy tờ còn có hành động khiến các chiến sĩ công an trong đoàn cảnh sát "không kịp trở tay".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-cau-it-boc-tran-su-that-ve-nhung-con-so-tien-ty-lien-quan-den-on-ao-sao-ke-tu-thien-nhung-ngay-qua-424304.html