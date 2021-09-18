Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về điểm chuẩn Đại học cao ngất trong năm nay

Xã hội 18/09/2021 13:31

Ngày 15.9, nhiều trường đã công bố điểm chuẩn đại học 2021 dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm nay. So với năm ngoái, mặt bằng điểm chuẩn năm nay tăng mạnh khiến nhiều học sinh 'điêu đứng'.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết số thí sinh xét tuyển đại học tăng trong khi chỉ tiêu giữ nguyên là lý do quan trọng khiến điểm chuẩn đại học tăng.

Thứ nhất, điểm chuẩn tăng là do số lượng thí sinh tăng mạnh, từ 900.000 lên 1.020.000 thí sinh (tăng hơn 11% so với năm ngoái). Đồng thời, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng cũng tăng 24% so với 2020 – một phần nguyên nhân là do các em không thể đi du học hoặc xu hướng chọn học đại học tăng lên. Điều này làm cho điểm chuẩn của một số trường tăng vọt.

Theo ông Sơn, hiện tượng điểm chuẩn ở các trường tốp giữa bứt phá mạnh bởi thí sinh không trúng tuyển ở các đại học tốp trên đổ về top giữa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về điểm chuẩn Đại học cao ngất trong năm nay - Ảnh 1
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn lý giải về vấn đề điểm chuẩn tăng - Ảnh: Vietnamnet

Thứ hai, điểm chuẩn "lạm phát" mạnh là do tác động của xu hướng chọn ngành. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, những ngành, nhóm ngành tăng nhiều (từ 5 điểm trở lên) thuộc về khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ (với 70 mã ngành tăng); sau đó đến nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên (với 64 mã ngành tăng). Thực tế này phản ánh rằng thí sinh đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới những ngành ổn định, luôn cần nhân lực trong bối cảnh kinh tế xã hội nhiều biến động.

Hai nhóm ngành này đã chiếm một nửa số ngành có điểm chuẩn tăng từ 5 điểm trở lên so với năm ngoái. Xếp sau đó là các ngành Kinh doanh & Quản lý, Khoa học xã hội & nhân văn, Pháp luật,… 

Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về điểm chuẩn Đại học cao ngất trong năm nay - Ảnh 2
Nhiều học sinh bất ngờ vì điểm chuẩn đại học năm nay - Ảnh: Internet

Thứ 3, theo ông Sơn, đến từ kết quả bài thi môn tiếng Anh có phần cải thiện so với năm 2020, từ đó góp phần làm tăng điểm chuẩn. Ngoài ra, số thí sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên (ở tất cả tổ hợp) chiếm 4,7% cũng là điều hết sức bình thường.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh sẽ có 10 ngày làm thủ tục nhập học. Hình thức nhập học tùy thuộc từng trường, trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp. Những em không trúng tuyển đợt 1 vẫn có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, dự kiến từ ngày 3/10.

Bé gái 6 tuổi 'nhận thẻ xanh' cùng lúc hai căn bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết Dengue

Bé gái 6 tuổi 'nhận thẻ xanh' cùng lúc hai căn bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết Dengue

Sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, các bác sĩ phát hiện bé gái 6 tuổi còn dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết.

Xem thêm
Từ khóa:   điểm chuẩn đại học tăng xét tuyển đại học trúng tuyển

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số