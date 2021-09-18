Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về điểm chuẩn Đại học cao ngất trong năm nay

Ngày 15.9, nhiều trường đã công bố điểm chuẩn đại học 2021 dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm nay. So với năm ngoái, mặt bằng điểm chuẩn năm nay tăng mạnh khiến nhiều học sinh 'điêu đứng'.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết số thí sinh xét tuyển đại học tăng trong khi chỉ tiêu giữ nguyên là lý do quan trọng khiến điểm chuẩn đại học tăng. Thứ nhất, điểm chuẩn tăng là do số lượng thí sinh tăng mạnh, từ 900.000 lên 1.020.000 thí sinh (tăng hơn 11% so với năm ngoái). Đồng thời, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng cũng tăng 24% so với 2020 – một phần nguyên nhân là do các em không thể đi du học hoặc xu hướng chọn học đại học tăng lên. Điều này làm cho điểm chuẩn của một số trường tăng vọt.

Theo ông Sơn, hiện tượng điểm chuẩn ở các trường tốp giữa bứt phá mạnh bởi thí sinh không trúng tuyển ở các đại học tốp trên đổ về top giữa. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn lý giải về vấn đề điểm chuẩn tăng - Ảnh: Vietnamnet Thứ hai, điểm chuẩn "lạm phát" mạnh là do tác động của xu hướng chọn ngành. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, những ngành, nhóm ngành tăng nhiều (từ 5 điểm trở lên) thuộc về khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ (với 70 mã ngành tăng); sau đó đến nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên (với 64 mã ngành tăng). Thực tế này phản ánh rằng thí sinh đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới những ngành ổn định, luôn cần nhân lực trong bối cảnh kinh tế xã hội nhiều biến động.

Hai nhóm ngành này đã chiếm một nửa số ngành có điểm chuẩn tăng từ 5 điểm trở lên so với năm ngoái. Xếp sau đó là các ngành Kinh doanh & Quản lý, Khoa học xã hội & nhân văn, Pháp luật,… Nhiều học sinh bất ngờ vì điểm chuẩn đại học năm nay - Ảnh: Internet Thứ 3, theo ông Sơn, đến từ kết quả bài thi môn tiếng Anh có phần cải thiện so với năm 2020, từ đó góp phần làm tăng điểm chuẩn. Ngoài ra, số thí sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên (ở tất cả tổ hợp) chiếm 4,7% cũng là điều hết sức bình thường. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh sẽ có 10 ngày làm thủ tục nhập học. Hình thức nhập học tùy thuộc từng trường, trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp. Những em không trúng tuyển đợt 1 vẫn có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, dự kiến từ ngày 3/10.

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