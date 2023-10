Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về điểm chuẩn Đại học cao ngất trong năm nay

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết số thí sinh xét tuyển đại học tăng trong khi chỉ tiêu giữ nguyên là lý do quan trọng khiến điểm chuẩn đại học tăng.

Thứ nhất, điểm chuẩn tăng là do số lượng thí sinh tăng mạnh, từ 900.000 lên 1.020.000 thí sinh (tăng hơn 11% so với năm ngoái). Đồng thời, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng cũng tăng 24% so với 2020 – một phần nguyên nhân là do các em không thể đi du học hoặc xu hướng chọn học đại học tăng lên. Điều này làm cho điểm chuẩn của một số trường tăng vọt.