Bé gái trong khu phong tỏa bất ngờ òa khóc nức nở, hỏi ra lí do thì ai nấy đều 'té ngửa'

Xã hội 17/09/2021 14:31

Chỉ vì quá thần tượng các chú bộ đội, bé gái trong khu phong tỏa ôm rào và òa khóc nức nở khiến dân tình đều vừa thương vừa buồn cười.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, hàng ngàn bộ đội từ nhiều đơn vị được điều động về các địa phương trên địa bàn TP.HCM để gúp sức chăm lo, giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch. Sau khi tới địa bàn, chiến sĩ bộ đội phối hợp cùng chính quyền địa phương trao hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, nước tương, sữa, đường, gạo... đến tận tay người dân gặp khó khăn.

Trước sự hết mình và không ngại khó khăn, các chiến sĩ đã nhận được rất nhiều tình thương mếm của bà con nhân dân. Mới đây, một em bé đã thần tượng các chú bộ đội đến mức chỉ biết đứng ôm rào sắt và khóc nức nở. Tình huống đáng yêu và bất ngờ của bé gái khiến cư dân mạng thích thú và chú ý.

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Khoảnh khắc bé gái ôm rào khóc không ngừng vì quá thần tượng chú bộ đội - Ảnh: chụp ảnh màn hình

Theo đoạn video clip được chia sẻ trên mạng xã hội, khi thấy các chú bộ đội đi qua nhà, một em bé khoảng từ 6-7 tuổi trong khu dân cư phong tỏa đã bám chặt vào rào chắn khóc nức nở. Mặc cho mọi người dỗ dành, cố gắng gỡ tay em bé ra để đưa về nhà nhưng em bé nhất quyết không chịu, vẫn tiếp tục ôm rào khóc nấc. Lúc này, anh bộ đội cũng bối rối không biết nên xử lý ra sao, không rõ lý do vì sao em bé thấy mình lại khóc như vậy.

Nguyên nhân em bé khóc là do em bé vốn thần tượng các chú bộ đội. Khi thấy các chú bộ đội ở gần chăm sóc mọi người, vất vả vì mọi người nên bé bật khóc và ôm rào nhìn không rời mắt. Đa số mọi người đều bày tỏ cảm thấy cô bé vô cùng hồn nhiên và đáng yêu.

Bé gái trong khu phong tỏa bất ngờ òa khóc nức nở, hỏi ra lí do thì ai nấy đều 'té ngửa' - Ảnh 2
Người thân cố gắng gỡ tay bé gái ra khỏi rào nhưng vẫn không được - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, bằng những việc làm thiết thực, hình ảnh các anh bộ đội tại các khu dân cư, chốt kiểm soát, tại ngõ phố, nhà dân đã khiến nhiều người xúc động. Người dân cũng gửi lời chúc đến các đồng chí bộ đội luôn cố gắng giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, giúp đỡ người dân khó khăn, chống dịch bệnh.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chú bộ đội khoảnh khắc đáng nhớ

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