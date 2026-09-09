Kinh hoàng khoảnh khắc tòa nhà 5 tầng đổ sập trong vài giây, 6 người thiệt mạng

Một đoạn clip đã lan truyền trên mạng, ghi lại khoảnh khắc chính xác khi tòa nhà trọ 5 tầng ở Satya Niketan, Delhi, Ấn Độ, bất ngờ sụp đổ chỉ trong vài giây, tạo ra đám mây bụi và mảnh vụn khổng lồ trên đường phố. Đoạn clip cho thấy mọi người tuyệt vọng tháo chạy khi công trình đổ sập.

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