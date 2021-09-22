Theo Sina đưa tin, A Trân sinh năm 2003, quê ở huyện Ma Dương, tỉnh Hồ Nam, đang là học sinh trung học cơ sở tại địa phương. Do bố mẹ sớm ly hôn, bố đi thêm bước nữa nên từ nhỏ A Trân đã sống dưới sự chăm sóc của mẹ kế. Tuy nhiên, cô cũng không mấy được quan tâm, chăm sóc và thiếu tình thương của cả ba và mẹ. Vậy nên, A Trân đã chủ động rời khỏi nhà, tự kiếm việc làm và thuê nhà ở.

Tháng 4/2020, A Trân bỗng cảm thấy khó chịu trong người nhưng nghĩ rằng do cô ăn không tiêu nên chủ quan. Sau một thời gian, cô gái phát hiện ra bụng mình bỗng ngày càng lớn hơn, lúc này cô mới biết rằng mình đã mang thai. Thời điểm này, cô gái sợ gia đình biết chuyện nên không về nhà, cũng không đến bệnh viện thăm khám thai mà chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ.