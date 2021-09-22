Rùng mình thiếu nữ 16 tuổi sinh con trong phòng tắm, thản nhiên bỏ con vào túi ni lông rồi đi ngủ

Thế giới 22/09/2021 05:47

Thiếu nữ 16 tuổi bị tòa án phát quyết với tội danh sơ suất dẫn đến cái chết của đứa trẻ do cô vừa sinh ra. 

Theo Sina đưa tin, A Trân sinh năm 2003, quê ở huyện Ma Dương, tỉnh Hồ Nam, đang là học sinh trung học cơ sở tại địa phương. Do bố mẹ sớm ly hôn, bố đi thêm bước nữa nên từ nhỏ A Trân đã sống dưới sự chăm sóc của mẹ kế. Tuy nhiên, cô cũng không mấy được quan tâm, chăm sóc và thiếu tình thương của cả ba và mẹ. Vậy nên, A Trân đã chủ động rời khỏi nhà, tự kiếm việc làm và thuê nhà ở.

Tháng 4/2020, A Trân bỗng cảm thấy khó chịu trong người nhưng nghĩ rằng do cô ăn không tiêu nên chủ quan. Sau một thời gian, cô gái phát hiện ra bụng mình bỗng ngày càng lớn hơn, lúc này cô mới biết rằng mình đã mang thai. Thời điểm này, cô gái sợ gia đình biết chuyện nên không về nhà, cũng không đến bệnh viện thăm khám thai mà chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ.  

Rùng mình thiếu nữ 16 tuổi sinh con trong phòng tắm, thản nhiên bỏ con vào túi ni lông rồi đi ngủ - Ảnh 1
Do bố mẹ sớm ly hôn, A Trân đã sống dưới sự chăm sóc của mẹ kế - Ảnh: Internet

Ngày 5/1/2021, cô gái xuất hiện những cơn co thắt dữ dội nên đã chạy vội vào nhà vệ sinh và tự sinh con ngay trên nền nhà. Khi ra đời, đứa bé trai không khóc, không thấy nhúc nhích gì nên cô đã nghĩ là con đã chết. Sau đó, A Trân liền cho vào một chiếc túi ni lông rồi bỏ ra ngoài nằm ngủ. Sau một giấc ngủ dài, hôm sau cô vào nhà vệ sinh kiểm tra thấy người đứa bé lạnh ngắt, chắc chắn đã tử vong nên cô gói chiếc túi lại rồi bỏ vào thùng rác. Mấy ngày sau, thi thể bé trai bốc mùi được người dân phát hiện, trình báo cảnh sát.

Rùng mình thiếu nữ 16 tuổi sinh con trong phòng tắm, thản nhiên bỏ con vào túi ni lông rồi đi ngủ - Ảnh 2
Chiếc thùng rác bốc mùi hôi thối có ni lông chứa thi thể của bé trai - Ảnh: Sina

Theo báo cáo của bác sĩ pháp y, đứa trẻ khi sinh ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh chứ không phải là thai chết lưu. Nguyên nhân tử vong của cháu bé là do hạ thân nhiệt và dây rốn không được chăm sóc sau sinh dẫn đến suy hô hấp và tuần hoàn. Xét thấy A Trân đã thành khẩn khai báo, cộng thêm việc cô gái này còn ở tuổi vị thành niên, thiếu kiến thức y tế nên tòa quyết định truy tố về tội danh cẩu thả làm chết người, bị kết án một năm sáu tháng tù giam với hai năm quản chế.

Câu chuyện hy hữu: người phụ nữ quyết định sinh con ở tuổi 'bà ngoại'

Câu chuyện hy hữu: người phụ nữ quyết định sinh con ở tuổi 'bà ngoại'

Mặc cho việc sinh đứa bé khá nguy hiểm, người phụ nữ vẫn quyết định "liều lĩnh" khi sinh con ở độ tuổi 62.

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu nữ 16 tuổi đẻ rớt hành vi tàn nhẫn Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích