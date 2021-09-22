Thiếu nữ 16 tuổi bị tòa án phát quyết với tội danh sơ suất dẫn đến cái chết của đứa trẻ do cô vừa sinh ra.
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Theo Sina đưa tin, A Trân sinh năm 2003, quê ở huyện Ma Dương, tỉnh Hồ Nam, đang là học sinh trung học cơ sở tại địa phương. Do bố mẹ sớm ly hôn, bố đi thêm bước nữa nên từ nhỏ A Trân đã sống dưới sự chăm sóc của mẹ kế. Tuy nhiên, cô cũng không mấy được quan tâm, chăm sóc và thiếu tình thương của cả ba và mẹ. Vậy nên, A Trân đã chủ động rời khỏi nhà, tự kiếm việc làm và thuê nhà ở.
Tháng 4/2020, A Trân bỗng cảm thấy khó chịu trong người nhưng nghĩ rằng do cô ăn không tiêu nên chủ quan. Sau một thời gian, cô gái phát hiện ra bụng mình bỗng ngày càng lớn hơn, lúc này cô mới biết rằng mình đã mang thai. Thời điểm này, cô gái sợ gia đình biết chuyện nên không về nhà, cũng không đến bệnh viện thăm khám thai mà chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ.
Ngày 5/1/2021, cô gái xuất hiện những cơn co thắt dữ dội nên đã chạy vội vào nhà vệ sinh và tự sinh con ngay trên nền nhà. Khi ra đời, đứa bé trai không khóc, không thấy nhúc nhích gì nên cô đã nghĩ là con đã chết. Sau đó, A Trân liền cho vào một chiếc túi ni lông rồi bỏ ra ngoài nằm ngủ. Sau một giấc ngủ dài, hôm sau cô vào nhà vệ sinh kiểm tra thấy người đứa bé lạnh ngắt, chắc chắn đã tử vong nên cô gói chiếc túi lại rồi bỏ vào thùng rác. Mấy ngày sau, thi thể bé trai bốc mùi được người dân phát hiện, trình báo cảnh sát.
Theo báo cáo của bác sĩ pháp y, đứa trẻ khi sinh ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh chứ không phải là thai chết lưu. Nguyên nhân tử vong của cháu bé là do hạ thân nhiệt và dây rốn không được chăm sóc sau sinh dẫn đến suy hô hấp và tuần hoàn. Xét thấy A Trân đã thành khẩn khai báo, cộng thêm việc cô gái này còn ở tuổi vị thành niên, thiếu kiến thức y tế nên tòa quyết định truy tố về tội danh cẩu thả làm chết người, bị kết án một năm sáu tháng tù giam với hai năm quản chế.