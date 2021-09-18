Bé trai bị ném từ tầng 29 chung cư, mẹ bị đâm chết, danh tính kẻ thủ ác khiến ai nấy phải rùng mình

Thế giới 18/09/2021 00:59

Một người đàn ông vô nhân tính đã ném một bé trai từ tầng 29 chung cư xuống đất và giết mẹ của đứa bé bằng nhiều vết dao đâm.

Theo thông tin từ trang Sina, vào sáng ngày 15/9 tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), người dân sống ở chung cư không khỏi bất ngờ và bàng hoàng chứng kiến cảnh một bé trai 6 tuổi bị ném xuống từ ban công tầng 29. Đứa trẻ đã rơi trúng vào một chiếc xe ba gác và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

 

Man rợ hơn, người dân còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ một người phụ nữ. Sau khi người dân đến thì đã thấy một người phụ nữ, được cho là mẹ đứa nằm thoi thóp trên vũng máu ở cửa thang máy. Song song đó, nạn nhân có nhiều vết dao đâm trên người.

 

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Bé trai rơi trúng chiếc xe ba gác gây ra tiếng động lớn - Ảnh: Sina
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Cư dân xung quanh bàng hoàng sau khi chứng kiến bé trai bị ném từ tầng 29 xuống - Ảnh: Sina

 

Chưa dừng lại ở đó, sự việc kinh hoàng vẫn vẫn còn tiếp diễn khi những người ở bên dưới nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài ban công tầng 29. Người này chính là kẻ thủ ác đã gây ra vụ việc và hắn ta đang định nhảy xuống dưới để tự tử. Sau khi cảnh sát tới hiện trường, anh ta đã định chống đối muốn nhảy từ ban công của nhà mình (tầng 29) xuống. Sau 10 tiếng đồng hồ thuyết phục và thương lượng, cảnh sát khống chế và bắt giữ thành công.

 

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Người đàn ông vô nhân tính trước khi bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Sina

Chiều cùng ngày, cảnh sát đã xác nhận bé trai 6 tuổi cùng với mẹ đều đã tử vong trong bệnh viện. Người đàn ông là bạn trai của người mẹ và hai người đã sống chung với nhau một thời gian. Bé trai tử vong không phải là con đẻ của người đàn ông này. Cả hai đều ngoài 30 tuổi, người đàn ông làm nghề bán trái cây ở gần đó và người phụ nữ làm kế toán.

Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.

 

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