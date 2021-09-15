Bất chấp 'thân bại danh liệt', viên cảnh sát vẫn hùng hổ dọa giết cả nhà người yêu chỉ vì một lý do không ai ngờ tới

Thế giới 15/09/2021 12:02

Mới đây, một cảnh sát Delhi đã dọa giết người yêu và cả gia đình của cô ấy do bị từ chối lời cầu hôn.

Mới đây, tại đồn cảnh sát Chola (Ấn Độ), một người phụ nữ đã gửi đơn khiếu nại để yêu cầu cảnh sát bảo vệ cả gia đình của cô ấy. Cô cho biết rằng viên cảnh sát làm việc tại trụ sở Delhi đã đe dọa giết cô ấy và gia đình cô ấy do từ chối lời cầu hôn.

Được biết, người phụ nữ đệ đơn tố cáo cũng là một cảnh sát đang được đào tạo tại trường đào tạo cảnh sát Moradabad. Viên cảnh sát xấu xa này bắt đầu quấy rối cô và gia đình của cô sau khi cô được chọn vào Cảnh sát UP.

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 Một người phụ nữ đã gửi đơn khiếu nại để yêu cầu cảnh sát bảo vệ cả gia đình của cô ấy - Ảnh: Times now

Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, viên cảnh sát đã lợi dụng chức quyền và gây áp lực buộc họ phải gả con gái cho anh ta. Cụ thể là anh ta đã gọi điện cho cô gái và bố mẹ cô gái và quấy rối họ. Đồng thời, anh ta sẽ giết cả gia đình của họ nếu cô gái được gả cho một người đàn ông khác.

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Chỉ vì bị từ chối kết hôn, viên cảnh sát dọa giết cả gia đình người yêu - Ảnh: Internet

Hiện tại, Sở cảnh sát Chola cho biết họ đang điều tra vấn đề sau khi gia đình cô gái đã gửi đơn tố cáo tại đồn cảnh sát Chola và yêu cầu cảnh sát bảo vệ.

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Từ khóa:   đe dọa giết Ấn Độ cảnh sát Delhi

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