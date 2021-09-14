Mượn cớ xem mắt, gã đàn ông giở trò đồi bại và ghi lại cảnh 'nhạy cảm' của hàng loạt phụ nữ

Thế giới 14/09/2021 07:30

Mới đây, một gã đàn ông xấu xa đã lên kế hoạch xem mắt, cưỡng hiếp và ghi lại một lượng lớn video nhạy cảm của người khác để phán tán trên mạng xã hội.

Gần đây, những video có nội dung đồi trụy được sản xuất và phát tán trên các trang mạng xã hội không hề ít. Với những suy nghĩ, mục đích khác nhau, những video đó có thể mang những ý nghĩa hoặc để lại những hệ quả khác nhau.

Mới đây, ở Trung Quốc, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng và bàn tán trước một vụ án hiếp dâm xảy ra vào cuối năm ngoái. Vào ngày 13/12/2020 ở Thượng Hải, cô Tô đã báo cảnh sát về việc mình bị một đối tượng xem mắt xâm hại tình dục.

video co noi dung doi truy Gã đàn ông lấy lý do đi xem mắt để cưỡng hiếp hàng loạt phụ nữ - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nạn nhân rằng cô đã tới buổi xem mắt và gặp gỡ một người đàn ông họ Đậu. Trong buổi hẹn hôm đó, người này đã cho cô uống vài viên "thuốc giải rượu". Tiếp đó, cô Tô đã mất hết sức lực và bị người này xâm hại tình dục. 

Chưa dừng lại ở đây, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm họ Đậu còn có mối quan hệ thân mật với một cô gái trẻ khác. Ngoài ra, trong chiếc túi được đeo trên người của đối tượng, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số loại thuốc có liên quan tới vụ án.

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Cảnh sát phát hiện ổ cứng máy tính của nghi phạm có số lượng lớn các video ghi lại cảnh kẻ này cưỡng hiếp phụ nữ - Ảnh: Internet

Cư dân mạng còn phẫn nộ hơn khi ổ cứng máy tính của nghi phạm có số lượng lớn các video ghi lại cảnh kẻ này cưỡng hiếp phụ nữ ngay tại nơi tạm trú của hắn ta. Hiện tại, đối tượng này đã bị khởi tố vì tình nghi có hành vi hiếp dâm.

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Từ khóa:   video có nội dung đồi trụy hiếp dâm phụ nữ Trung Quốc

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