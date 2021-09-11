Tỷ phú giàu nhất thế giới đã mạo hiểm đầu tư công nghệ chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ con người

Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng không muốn già hay chết, Jeff Bezos đã quyết định tài trợ cho nghiên cứu về sự bất tử, trì hoãn quá trình lão hóa của con người.

Theo trang truyền thông Technolog cho biết, người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon - tỷ phú cc đã đầu tư vào một startup phát triển công nghệ đảo ngược quá trình lão hóa ở con người. Công ty này có tên là Altos Labs, đang phát triển công nghệ tái lập trình sinh học và giải quyết một trong những căn bệnh tồi tệ nhất của con người - tỷ lệ tử vong. Đây được xem là công nghệ dựa trên phương pháp xử lý protein để các tế bào trong cơ thể trở lại trạng thái như tế bào gốc, từ đó ngăn chặn và đảo ngược quá trình lão hóa. Nếu thành công, nó sẽ cho phép trì hoãn sự lão hóa và kéo dài tuổi thọ cho con người.

tỷ phú Jeff Bezos đã đầu tư vào một startup phát triển công nghệ đảo ngược quá trình lão hóa ở con người - Ảnh: Internet Đến nay, Altos Labs cũng đã nhận được tài trợ từ một tỷ phú người Nga tên là Yuri Milner và vợ ông Julia. Được biết, tỷ phú Milner khá nổi tiếng với việc đầu tư vào các công ty lớn như Twitter, Spotify, Facebook và Airbnb. Cuộc hành trình tim đến sự bất tử của Altos đã bắt đầu vào đầu năm nay tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, nơi công ty được thành lập. Bây giờ, công ty muốn thành lập các viện ở các lãnh thổ chưa được khám phá, bao gồm cả Nhật Bản. Ngoài ra, công ty cũng đang cố gắng thu hút các nhà khoa học từ các trường đại học lớn bằng cách trả lương cao cho họ.

Nhà tỷ phú cũng đã đầu tư vào các công ty nghiên cứu về sự bất tử khác - Ảnh: Internet Với giá trị tài sản ròng hơn 200 tỷ USD, Jeff Bezos đã đầu tư vào hàng loạt công ty, thậm chí có cả những công ty khác đang cố gắng giải quyết vấn đề về tỷ lệ tử vong ở con người. Theo New York Post, nhà tỷ phú cũng đã đầu tư vào một công ty khởi nghiệp có tên Unity Biotechnology. Đây là một công ty cũng đang hoạt động để "ngăn chặn hay đẩy lùi các căn bệnh" lão hóa. Các nhà khoa học hy vọng sẽ hồi sinh các tế bào đang chết VÀ kéo dài tuổi thọ của con người - Ảnh: Internet Năm ngoái, một nhóm các nhà khoa học đã gặp nhau trong một hội nghị kéo dài hai ngày để thảo luận về công nghệ đảo ngược quá trình lão hóa. Hội nghị này đã quyết định việc thành lập "Phòng thí nghiệm Altos" sau khi các nhà khoa học bày tỏ nỗ lực làm trẻ hóa động vật. Công ty hy vọng sẽ hồi sinh các tế bào đang chết và kéo dài tuổi thọ của con người.

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