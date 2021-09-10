Điểm danh qua các thú cưng cực kỳ độc đáo, 'sốc' tận nóc khi những loài động vật ăn thịt nguy hiểm bậc nhất lại chiếm số đông

Thế giới 10/09/2021 06:36

Việc nuôi giữ thú cưng "độc", kể cả là động vật ăn thịt vẫn được xem là một quyền tự do cá nhân mà chính quyền không nên can thiệp tại nhiều quốc gia.

Một số người thường quanh quẩn với các "người bạn" của mình như mèo, chó hoặc chim... Song, có những người thì chọn nuôi những loài khá khác thường và độc đáo. Bên cạnh các loài bò sát, côn trùng, khỉ,... có rất nhiều loài động vật khác đang trở nên được con người ưa chuộng hơn. Dưới đây là một số động vật "độc" nhất thực sự thuộc sở hữu của con người.

1. Sư tử

Sheikh Humaid AlbuQaish là một tỷ phú giàu có sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Anh chàng thường chia sẻ hình ảnh và video về thú cưng của mình trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, cư dân mạng vô cùng choáng váng sau khi biết những "người bạn nhiều lông" của anh ấy là hai con sư tử và hổ. Theo chia sẻ của chàng tỷ phú, những con vật hoang dã này thường đi săn cùng Sheikh Humaid nên tình cảm khá sâu sắc.

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2. Gấu xám

Được biết, con gấu xám nặng nặng gần 400kg này có tên là Brutus. Đây là người bạn thân nhất của Casey Anderson - nhà tự nhiên học nổi tiếng người Mỹ. Tình bạn giữa họ là không thể tách rời. Vài năm trước, khi đi du lịch ở Alaska, Casey đã phát hiện ra hai chú gấu con mới sinh gần xác của con gấu mẹ đã chết. Anh ấy đã đưa những đứa trẻ về nhà, nhưng thật không may, một trong hai chú gấu không thể cứu sống. Chú gấu con thứ hai được nuôi dưỡng và trở thành một thành viên trong đại gia đình của Casey. Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, kích thước ấn tượng nhưng Brutus là một thú nuôi giàu tình cảm và hiền lành không ngờ.

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3. Hà mã

Vào ngày 11/3/2000, Tonie và Shirley Joubert gặp Jessica - một con hà mã con sống ở dưới sông ngay trước nhà của họ ở Nam Phi. Lần đầu tiên gặp nhau, họ thấy rằng con hà mã chỉ mới vài tuổi, thậm chí không thể di chuyển và họ đã giúp nó. Hai vợ chồng biết rằng họ không thể cho hà mã con uống sữa bình thường nên họ đã nghĩ ra một công thức pha chế hỗn hợp với lòng đỏ trứng, kem và sữa bò. Theo chia sẻ của cặp đôi, thú cưng của họ đã phá vỡ hàng chục chiếc giường và cũng thường cùng gia đình ăn tối với nhau.

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4. Cá sấu

Rambo là một con cá sấu cưng thuộc sở hữu của Mary Thorn, một phụ nữ sống ở Florida. Rambo là một con cá sấu hiền lành luôn sống trong điều kiện nuôi nhốt an toàn. Một trong những sở thích của "cậu ấy" là vi vu trên xe máy cùng với chủ nhân của mình. Thói quen này đã gây ra không ít tranh cãi trong nước và quốc tế với một số lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. 

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5. Gấu bắc cực

Mark Dumas có lẽ là người duy nhất trên thế giới có thể bơi cùng gấu Bắc Cực. Anh ấy thường bơi cùng với chú gấu Agee trong nhà của mình. Agee là một chú gấu Bắc Cực đã 25 tuổi, rất thích chơi, hôn và ôm chủ nhân của mình. Năm 1995, chú gấu được nhiều người biết đến khi tham gia đóng vai chính ở Alaska khi mới vài tuần tuổi. Đồng thời, chú gấu cũng "kiếm thêm thu nhập" thông qua việc đóng quảng cáo, phim...

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6. Con hổ

Floyd Mayweather Jr. là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng từng giữ đai vô địch thế giới 5 hạng. Anh chàng càng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ hơn khi anh sở hữu một con hổ. Được biết, con hổ này chính là một món quà mà anh ấy nhận được vào năm 2015. Năm 2017, Floyd đã bị phạt sau khi anh chàng đăng tải trên mạng xã hội một video đang điều khiển con hổ cưng của mình trong một khách sạn đông đúc người.

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7. Chuột lang nước

Melanie Typaldos và chồng Richard Loveman đã nuôi một con chuột lang nước tên là Gary ngay trong ngôi nhà của họ ở Texas. Capybaras là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới. Gary được nuôi dưỡng từ bé nên con vật rất yêu quý chủ nhân của nó, đến nỗi nó thường xuyên đi theo cô ấy ở mọi nơi.

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8. Chó sói

Kelly Lund là tuýt người rất thích đi du lịch. Đồng thời, anh chàng cũng không nỡ bỏ lại chú chó sói Loki yêu thích của mình ở nhà một mình. Anh chàng cũng hy vọng những bức ảnh du lịch của anh và Loki sẽ truyền cảm hứng cho những người nuôi chó. Khi họ đi du lịch thì không nên để thú cưng ở sân sau hoặc bị trói trên sân thượng và đi chơi cùng vật nuôi của mình nhiều hơn.

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9. Vượn cáo

Nữ diễn viên Hollywood - Kirstie Alley (70 tuổi) hiện đang nuôi dưỡng 14 chú vượn cáo tại nhà riêng. Mặc dù mỗi con vượn cáo của cô đều có những tính cách riêng biệt, nhưng nhìn chung cô thấy chúng là những sinh vật rất điềm tĩnh. “Tôi bắt đầu nuôi vượn cáo vì chúng là một loài động vật tuyệt vời. Đồng thời, tôi rất quan tâm đến việc bảo tồn chúng ở Madagascar", cô từng chia sẻ với tạp chí People.

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10. Kanguru

Ở Úc, những chú Kanguru được xem như là linh vật ở đất nước này. Jackson O'Doherty là một diễn viên hài người Úc và người anh ta thường chơi đùa cùng con Kangaroo có tên là bạn nhảy Damian. Họ thường làm mọi việc cùng nhau như chơi trong công viên, trên bãi biển, và thậm chí đi đến cửa hàng mua sắm cùng nhau.

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11. Tuần lộc

Ở Phần Lan, sinh vật xinh đẹp này không phổ biến nhưng một phụ nữ đã nhận nuôi một chú tuần lộc làm thú cưng và đặt tên cho nó là Aatu. Cô ấy quyết định nhận nuoi chú tuần lộc này bởi vì mẹ của "anh ấy" đã bỏ đi.

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Điều đáng ngạc nhiên là con vật nhanh chóng làm quen với cuộc sống trong nhà. Trẻ em hàng xóm thường xuyên đến gặp và chơi đùa cùng. Và vào mỗi dịp giáng sinh, chú tuần lộc này được buộc vào một chiếc xe trượt tuyết để những đứa trẻ xung quanh khu phố cưỡi. 

Nipah - virus có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều so với Covid19, đang bùng phát ở Ấn Độ

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Ở Kerala, hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã chịu áp lực lớn do tình trạng COVID-19 ở bang này. Cùng lúc đó, nơi đây được báo cáo là có trường hợp đầu tiên tử vong do virus Nipah.

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Từ khóa:   động vật độc thú nuôi hổ

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