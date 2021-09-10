Trong đơn khiếu nại với cảnh sát, người thanh niên 23 tuổi nói rằng anh ta bị đã tấn công bằng axit chỉ vì từ chối không kết hôn với người yêu.

Một thanh niên 23 tuổi bị bỏng nặng sau khi anh bị bạn gái tấn công bằng axit gần trường học ở Haryana’s Hisar. Theo đơn tố cáo của nạn nhân, bị can được xác định là Manisha và đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Shubham (người tố cáo) nói rằng Manisha (bị can) là con gái của một trong những người họ hàng xa của anh ta. Sau vài lần gặp mặt, Manisha đã ngỏ lời muốn kết hôn với anh ấy. Song, anh đã nói với cô rằng anh ấy sẽ không kết hôn nếu như không có sự đồng ý của gia đình. Sau đó, cô ta đã thẳng tay tạt axit và khiến anh bị bỏng nặng.

Chàng trai 23 tuổi bị một cô gái tạt axit tàn độc - Ảnh: Times Now

Tuy nhiên, theo báo cáo của The Times of India, người phụ nữ bị buộc tội này đã khai rằng Shuham đã giữ một số bức ảnh "nhạy cảm" của em gái cô. Vậy nên, và cô ấy muốn anh ta xóa chúng.

Hậu quả nghiêm trọng khi bị tấn công bằng axit - Ảnh: Internet

Dựa trên đơn khiếu nại của Shubham, Manisha vẫn bị bắt bởi vì cô sử dụng axit và gây ra những tổn thương nặng nề cho nạn nhân. Trong vài ngày tới, cô sẽ phải trình diện tại tòa án và nhận bản án thích hợp cho mình.

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