Một người đàn ông ở Uttar Prades đã bị buộc tội cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn từ các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay. Đáng quan ngại hơn là độ tuổi trẻ bị xâm hại cũng ngày càng nhỏ hơn. Không chỉ ẩn nấp trong các góc tối, các đối tượng thường thực hiện hành vi phạm tội ở cả những nơi công cộng như: trong công viên, trong thang máy các chung cư,... Thậm chí, hành vi giao cấu với trẻ em còn xảy ra ngay tại nhà của nạn nhân.

Mới đây, theo báo cáo của đồn cảnh sát Haldaur, một người đàn ông ở Uttar Pradesh bị cáo buộc đã cưỡng hiếp cô con gái 5 tuổi của người hàng xóm. Cụ thể, sau khi biết được bé gái 5 tuổi ở nhà một mình, gã hàng xóm đã lẻn vào nhà và cưỡng hiếp bé gái.

Bé gái 5 tuổi đã được đưa đi kiểm tra y tế sau khi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của cảnh sát điều tra, bé gái đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau khi vụ việc xảy ra. Được biết, cô gái ở nhà một mình khi các thành viên trong gia đình của em bận giải quyết một số công việc ở gần đó.

Ngay khi nghe tiếng kêu cứu của bé gái, người nhà đã phát hiện và chạy ngay về phía ngôi nhà của mình. Song, bị cáo đã bỏ trốn trước khi gia đình cô gái bắt giữ anh ta. Sau khi sự việc đau lòng này xảy ra, gia đình của bé gái đã đến gặp cảnh sát và làm đơn tố cáo.

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