Giới trẻ Trung Quốc gây tranh cãi khi 'rút túi' thuê xe lăn dành cho người khuyến tật chỉ vì... lười đi bộ

Thế giới 12/09/2021 07:29

Tại khu vui chơi ở Thượng Hải, nhiều người khỏe mạnh đã bỏ tiền thuê xe lăn để di chuyển, nhất là giới trẻ. Điều này đã khiến không ít người cho rằng đó là hành động thiếu văn minh.

Trung Quốc, nhiều người trẻ tới tham quan khu vui chơi giải tí thường bỏ tiền thuê một chiếc xe lăn để người yêu hoặc bạn bè thay nhau đẩy. Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều bởi vì họ sợ phải đi bộ trong khuôn viên rộng lớn của khu vui chơi. Đồng thời, họ còn chụp ảnh làm kỉ niệm và đăng tải lên các trang mạng xã hội. 

Theo Shine, khách tham quan có thể dễ dàng thuê một chiếc xe lăn ở lối vào với giá 90 nhân dân tệ (14 USD) một ngày. Dịch vụ này mở ra nhằm hướng tới nhu cầu của người khuyết tật, gặp vấn đề sức khỏe. Chính vì vậy, người cư dân mạng cho rằng việc những người khỏe mạnh ngồi xe lăn là hành động phản cảm và ảnh hưởng đến những người có nhu cầu thật sự.

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Một cô gái khỏe mạnh thuê xe lăn để dạo quanh trong khu vui chơi - Ảnh: Weibo

Được biết, các khu du lịch không có quy định cấm người bình thường thuê xe lăn, không kiểm soát kỹ việc sử dụng, chỉ cần họ trả đủ phí và trả lại xe vào cuối ngày. Vậy nên, những người bình thường, khỏe mạnh thường thuê xe lăn là bởi họ lười, không muốn đi bộ hoặc muốn có trải nghiệm mới mẻ trong công viên giải trí

trung quoc 1Giới trẻ Trung Quốc gây tranh cãi khi 'rút túi' thuê xe lăn dành cho người khuyến tật chỉ vì... lười đi bộ - Ảnh 3
Người khỏe mạnh thường thuê xe lăn là bởi họ lười đi bộ hoặc muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ - Ảnh: Weibo

Theo như chia sẻ của một nhân viên tại khu vui chơi Disneyland, anh cũng giải thích rằng "Quy định đưa ra là xe lăn dành cho những người gặp trở ngại trong việc đi lại. Đồng thời, nhiều vấn đề khác nhau như người sức khỏe yếu, bị bong gân, trẹo chân... nên rất khó để phân biệt người có khó khăn thật sự".

Bên cạnh đó, một số ý kiến phân tích rằng thực tế những người khuyết tật thường sẽ mang xe lăn của họ tới khu vui chơi, nên những chiếc xe dịch vụ có thể cung cấp cho những người có nhu cầu.

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Từ khóa:   dịch vụ thuê xe lăn Trung Quốc hành động phản cảm của giới trẻ

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