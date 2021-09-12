Ở Trung Quốc, nhiều người trẻ tới tham quan khu vui chơi giải tí thường bỏ tiền thuê một chiếc xe lăn để người yêu hoặc bạn bè thay nhau đẩy. Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều bởi vì họ sợ phải đi bộ trong khuôn viên rộng lớn của khu vui chơi. Đồng thời, họ còn chụp ảnh làm kỉ niệm và đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Theo Shine, khách tham quan có thể dễ dàng thuê một chiếc xe lăn ở lối vào với giá 90 nhân dân tệ ( 14 USD ) một ngày. Dịch vụ này mở ra nhằm hướng tới nhu cầu của người khuyết tật, gặp vấn đề sức khỏe. Chính vì vậy, người cư dân mạng cho rằng việc những người khỏe mạnh ngồi xe lăn là hành động phản cảm và ảnh hưởng đến những người có nhu cầu thật sự.