Indonesia: Một nhân viên đỗ xe bị phạt chống đẩy tại chỗ vì chế vỏ dừa thành khẩu trang

Một người đàn ông Indonesia gây bất ngờ khi anh tự chế khẩu trang từ vỏ dừa. Song, anh đã bị cảnh sát địa phương phạt chống đẩy tại chỗ vì đeo khẩu trang không đúng tiêu chuẩn.

Mặc dù khẩu trang đã trở thành một phần không thể thiếu của chúng ta kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng mọi người vẫn tìm ra đủ mọi cách "sáng tạo" để làm cho khẩu trang của mình trở nên thú vị hơn. Mới đây, một nhân viên đỗ xe ở Indonesia tên là Nengah Budiasa (44 tuổi) đã đeo một chiếc khẩu trang được làm từ gáo dừa.

Vì để thuận tiện cho công việc của mình, Nengah Budiasa đã làm một sợi chỉ khá chắc chắn cho chiếc mặt nạ gáo dừa và khoét một lỗ nhỏ để nhét chiếc còi vào. Chiếc khẩu trang độc đáo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Nengah Budiasa đeo một chiếc khẩu trang được làm từ gáo dừa - Ảnh: truyền thông Bali

Tuy nhiên, điều này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương. Họ đã phạt anh vì chiếc mặt nạ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn chống lại virus Corona trong thành phố. Hình phạt chính là thực hiện động tác chống đẩy tại chỗ.

“Anh ấy không cố ý vi phạm các quy tắc an toàn, nhưng chiếc mặt nạ mà anh ấy đang sử dụng không hợp lệ. Đó phải là điều mà chính phủ muốn khuyến nghị. Vì vậy. chúng tôi đã đưa cho anh ấy những chiếc khẩu trang đạt tiêu chuẩn", giám đốc trật tự công cộng của Denpasar chia sẻ.

Theo truyền thông Bali, người đàn ông chỉ sửa lại chiếc mặt nạ gáo dừa này để có thể thổi còi liên tục tại nơi làm việc mà không cần tháo mặt nạ ra. "Những chiếc khẩu trang thông thường nhanh bẩn hơn khi tôi phải chạm vào chúng liên tục trong khi phải sử dụng còi. Với mặt nạ gáo dừa thì rất thoải mái khi sử dụng", Nengah Budiasa bộc bạch.

Nhân viên giữ xe cho biết anh ta chỉ đeo mặt nạ gáo dừa khi làm việc ở bãi xe và làm sạch chiếc khẩu trang đặc biệt này ngay khi về đến nhà để có thể tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau.

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