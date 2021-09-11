"Mẹ đẻ" của vaccine AstraZeneca nói về tiêm mũi vaccine thứ ba là 'không cần thiết'

Thế giới 11/09/2021 12:11

Theo chia sẻ của GS Dame Sarah Gilbert, các loại vắc-xin COVID-19 vẫn còn hiệu quả cao 1 năm sau khi tiêm mũi thứ hai, nên tiêm mũi thứ ba là không cần thiết.

Giáo sư Dame Sarah Gilbert là người đứng sau thành công của vaccine Oxford/AstraZeneca, đây là một trong những loại vaccine Covid-19 được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên toàn thế giới. Mới đây, uỷ ban về vắc-xin và tiêm chủng của Anh chuẩn bị đưa ra quyết định việc có triển khai tiêm mũi vắc-xin thứ ba trong mùa thu này hay không.

 

Dame Sarah Gilbert cho rằng: "Chúng ta nên dành vaccine tới những quốc gia có phần lớn dân số chưa được tiêm chủng. Điều ưu tiên của thế giới lúc này là cần phải phân phối vaccine tới các nước có nguồn cung hạn chế chế phẩm này".

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Giáo sư Dame Sarah Gilbert là 'mẹ đẻ' của vaccine AstraZeneca đang phổ biến hiện nay -  Ảnh: Internet

Trả lời trên trang Telegraph, giáo sư Gilbert cho biết: "Khi virus lây lan, nó biến đổi để thích nghi và tiến hóa, giống như biến thể Delta. Với những đợt bùng phát này, chúng tôi muốn ngăn chặn càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ xem xét từng tình huống. Những người bị suy giảm miễn dịch và người cao tuổi có thể sẽ cần tiêm mũi tăng cường. Nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cần tiêm mũi tăng cường này".

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Nữ giáo sư cũng khẳng định rằng mũi tiêm đầu có tác động mạnh nhất -  Ảnh: Internet

Theo giáo sư thì miễn dịch tạo ra từ việc tiêm vaccine đủ theo liệu trình ban đầu đang được duy trì tốt, kể cả với biến chủng Delta. Bà cũng khẳng định thêm: "Mũi thứ nhất sẽ có tác động mạnh nhất". Điều này được kiểm chứng sau khi kiểm tra các mẫu máu từ các tình nguyện viên đã tiêm cách đây hơn 1 năm cho thấy họ vẫn được bảo vệ tốt.

Từ khóa:   covid 19 Anh tiêm ngừa Covid-19 các loại vắc xin

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