'Mắt tròn mắt dẹt' trước câu chuyện của cô gái 24 tuổi đang nuôi dưỡng tận 22 đứa trẻ

Christina Ozturk gặp gỡ Galip Ozturk - một triệu phú người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong một kỳ nghỉ ở Georgia. Cặp đôi nhanh chóng yêu nhau rồi kết hôn và xây dựng một gia đình lớn. Cặp đôi cần đến 16 bảo mẫu sống chung để giúp đỡ chăm sóc đàn con "siêu khủng" của họ. Hàng ngày, việc con trẻ ăn uống, mặc đồ, vệ sinh, ngủ nghỉ của tất cả các bé đều do 16 bảo mẫu đảm nhận.

Christina Ozturk (24 tuổi) khiến cho cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi cô nàng đã sinh 22 đứa trẻ. Được biết, cô nàng đến từ Nga sinh con gái đầu lòng theo phương pháp tự nhiên khi cô mới 17 tuổi. Và 7 năm sau, cô có thêm 21 đứa trẻ nhưng đó là nhờ vào phương pháp mang thai hộ .

Chi phí tất cả khoảng 190.746 USD cho những người mang thai hộ, người phụ nữ trẻ có thêm 21 đứa con trong khoảng thời gian 18 tháng.

Christina Ozturk bộc bạch rằng: "Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ ước một ngày trở thành mẹ của nhiều đứa trẻ. Chồng tôi cũng ủng hộ chuyện tạo ra một gia đình nhiều thành viên, thật hạnh phúc. Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể trở thành gia đình lớn nhất trên thế giới hay không, nhưng chắc chắn chúng tôi đang trên con đường trở thành gia đình hạnh phúc nhất thế giới".

Hiện tại, tất cả thành viên trong nhà đang sinh sống trong một căn biệt thự 3 tầng khá thoải mái nhưng trong tương lai Christina Ozturk có thể sẽ xây sửa thêm hoặc mua thêm những căn nhà lớn hơn.

Được biết, ban đầu cặp đôi có dự định mỗi năm sẽ sinh một bé. Nhưng sau đó họ nhận ra rằng khả năng sinh sản của mình không thể cho phép với tiến độ như vậy. Do đó, cặp đôi đã quyết định nhờ mang thai hộ.

Christiana cho biết: "Phòng khám ở Batumi giúp chúng tôi chọn các bà mẹ mang thai hộ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quy trình này. Chúng tôi không quen biết với các bà mẹ mang thai hộ và không có liên hệ trực tiếp với họ để tránh những vấn đề sau khi sinh con".

Trên trang Instagram cá nhân của cô, Christina Ozturk chia sẻ rằng gia đình chưa có ý định dừng lại ở con số 22. Nếu có thể chăm sóc tất cả, cô ấy muốn con số là 100.