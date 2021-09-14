Phát hiện bất ngờ về chiếc điện thoại khiến nữ y tá “lạnh sống lưng”.

Vừa qua, một vụ việc khiến nhiều người xôn xao diễn ra tại một một khám tư nhân ở thành phố Petaling Jaya, bang Selangor, Malaysia. Cụ thể, một nữ y tá (30 tuổi) bước vào phòng toilet tại nơi làm việc. Trong lúc đang đi vệ sinh, cô hoảng hốt khi trông thấy một chiếc điện thoại di động được đặt dựng đứng, camera còn bật sẵn ở chế độ ghi hình.

Lúc này, cô vừa sợ vừa cảm thấy phẫn nộ, cô vội cầm chiếc điện thoại lên xem thì phát hiện nó thuộc về sếp mình, ông chủ phòng khám 46 tuổi. Nhận ra kế hoạch biến thái của mình đã bại lộ, nữ y tá vội vàng lao ra khỏi toà nhà bệnh viện thì bị người đàn ông vội vã ngăn cản và yêu cầu cô trả lại điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Đổi lại điều kiện này, ông ta sẽ xóa đoạn video ghi lại ngay trước mặt cô. Tuy nhiên, khi nữ y tá trả lại công cụ gây án nhưng cô vẫn thấp thỏm không biết đoạn clip đã bị xóa hay chưa nên đã quyết định báo cảnh sát. Ngay sau nhận được báo cáo về vụ việc, Sở cảnh sát thành phố Petaling Jaya đã lập tức bắt giữ người đàn ông kia, đồng thời tịch thu điện thoại của gã để hỗ trợ điều tra.

Theo ông Mohamad Fakhrudin Abdul Hamid, người đứng đầu Sở cảnh sát Petaling Jaya, nghi phạm có thể sẽ phải lĩnh mức án tối đa 5 năm tù hoặc nộp tiền phạt, thậm chí là cả hai, căn cứ theo điều luật 509/377D của Bộ luật hình sự Malaysia.

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