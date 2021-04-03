Gửi tin nhắn 'mùi mẫn', cưỡng hôn và tính 'chiếm hữu' thiếu nữ 21 tuổi ở nhà vệ sinh, danh tính của kẻ biến thái lại càng khiến CĐM 'há hốc'

Tên biến thái này đã để mắt tới 1 nạn nhân là cô gái người Việt, 21 tuổi. Được biết, cô gái Việt Nam này đang làm công việc dọn dẹp ở cùng công ty với hắn, còn Ezhilan đang làm trợ lý giám đốc. Yêu râu xanh lần đầu gặp nạn nhân vào ngày 2/3/2020, cũng là thời điểm nạn nhân bắt đầu nhận việc. Ngay sau đó, Ezhilan nhanh chóng tiến hành thực hiện kế hoạch tán tỉnh nạn nhân.

Theo Today Online, mới đây, một tên biến thái 48 tuổi đã bị kết án 4 tuần tù giam cùng mức phạt 8.000 đô la Singapore (khoảng gần 140 triệu đồng) sau xét xử khi quấy rối tình dục một cô gái Việt. Bị cáo tên là Dhandhayutham Ezhilan, 48 tuổi, công dân Ấn Độ sống tại đảo quốc sư tử.

Hắn liên tục để đồ ăn ở tủ đồ của cô gái Việt trong nhiều ngày liền. Cô gái người Việt Nam biết được danh tính người gửi đồ ăn là Ezhilan khi hắn thường xuyên gặng hỏi cô có thích đồ ăn đó hay không. Tuy nhiên, nạn nhân đã không sử dụng chúng vì coi Ezhilan là người lạ, thay vào đó cô đã đưa cho đồng nghiệp của mình.

Không dừng lại ở đó, "yêu râu xanh" Ezhilan cũng thường xuyên gửi tin nhắn bằng Tiếng Việt thông qua ứng dụng Google Dịch cho cô gái người Việt Nam với nội dung: "Tôi nhớ em rất nhiều", "Tôi muốn gặp em" và "Tôi ước em là cô gái của tôi". Tuy nhiên, cô đã phớt lờ những tin nhắn này, đồng thời chỉ trả lời những tin nhắn liên quan đến công việc.

Ngày 30/3/2020, cô tăng ca tại một tòa nhà thuộc khu trung tâm thương mại thì khoảng 19h - 20h, khi bước vào nhà vệ sinh ở tầng trệt, nạn nhân bắt đầu nhận thấy Ezhilan đang đứng bên ngoài. Tên biến thái nói rằng đang đi kiểm tra, giám sát công việc của cô.

Cảm thấy sợ hãi trước hành động của đối phương, cô gái Việt quyết định dọn nhà vệ sinh ở tầng trên trước. Sau khi thấy gã đàn ông rời đi hướng về phía bãi đậu xe, cô tiếp tục dọn nhà vệ sinh ở tầng dưới. Làm việc xong, cô dự tính ra về thì sốc khi phát hiện tên Ezhilan đang đợi cô bên ngoài nhà vệ sinh.

Theo phó công tố viên tại phiên tòa: "Nạn nhân vô cùng bối rối, cô đã yêu cầu bị cáo tránh xa mình ra. Tuy nhiên, hắn lại tiến nhanh về phía cô gái và cưỡng hôn. Hắn bày tỏ sự khao khát muốn chiếm hữu nạn nhân".

Tên biến thái chờ cô ngoài nhà vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô gái Việt đã nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh và khóa trái cửa buồng lại. Cô cũng nhanh chóng gọi điện cho bạn mình là một người Việt khác để cầu cứu sự giúp đỡ. Lúc này, cô mới sang Singapore mới chỉ 1 tháng nên chưa biết cách liên hệ với cảnh sát khu vực như thế nào. Cô đã ở trong nhà vệ sinh 30 phút liền và khóc liên hồi vì sợ hãi. Sau đó, may mắn là cô gái được giải cứu.

Sau khi nạn nhân báo cáo vụ việc với cấp trên, Ezhilan bị đuổi việc. Công ty này cũng điều tra nội bộ, đồng thời điều chuyển nạn nhân tới một khu vực khác để làm việc. Mãi đến ngày 21/8/2020, cô gái Việt này đã trình báo sự việc với cảnh sát và tên biến thái đã bị bắt giữ ngay tối hôm đó. Đáng sợ thay, cảnh sát đã tìm thấy 50 bộ phim khiêu dâm trên điện thoại của tên biến thái ở thời điểm bắt giữ.