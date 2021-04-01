Cấy ghép mỡ để làm đẹp, một phụ nữ mặt trắng bệch, tê dại, chết não và tử vong sau đó

Thế giới 01/04/2021 14:24

Theo các bác sĩ, Li bị ngừng tim, suy hô hấp trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Vụ việc đã khiến cô bị chết não. Các bác sĩ cố gắng giữ mạng sống cho Li thêm 3 ngày sau đó. 

Theo SCMP, một người phụ nữ 34 tuổi đã qua đời sau ca phẫu thuật thẩm mỹ cách đây 3 ngày tại tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Ngay sau vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ chủ cơ sở thẩm mỹ là bà Wang vì tội hành nghề không có giấy phép. 

Thông tin chi tiết về vụ việc cho biết, người phụ nữ họ Li đã đến cơ sở thẩm mỹ của Wang vào hôm 27/3 để thực hiện thủ thuật cấy ghép mỡ. Cụ thể, mỡ từ đùi của chị Li sẽ được dùng để tiêm vào trán và tạo vùng nếp nhăn quanh mắt để tạo vẻ ngoài trẻ trung hơn. Từ lời kể của một người bạn đi cùng Li cho hay, trong quá trình phẫu thuật, khuôn mặt của chị Li trở nên trắng bệch, miệng tê dại và chân tay bắt đầu co giật khủng khiếp. Nạn nhân sau đó lại cảm thấy đau hơn khi ca phẫu thuật tiếp tục. Khi nạn nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh, xe cấp cứu mới được gọi tới. 

Theo các bác sĩ, Li bị ngừng tim, suy hô hấp trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Vụ việc đã khiến cô bị chết não. Các bác sĩ cố gắng giữ mạng sống cho Li thêm 3 ngày sau đó. 

Sau cái chết của nạn nhân, cảnh sát địa phương đã đến cơ sở thẩm mỹ nói trên để điều tra và phát hiện phòng khám này không có giấy phép kinh doanh cũng như giấy cấp phép thẩm mỹ. Người điều hành cơ sở này cũng không có chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, cảnh sát còn  phát hiện phòng khám này đã quảng cáo nhiều loại phẫu thuật khác nhau như: Tiêm chất tăng cường collagen tế bào, tiêm axit hyaluronic, điều trị chống lão hóa...

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Cơ quan chức năng phát hiện phòng khám này không có giấy phép kinh doanh cũng như giấy cấp phép thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Cái chết của nạn nhân Li một lần nữa dấy lên cảnh báo về ngành làm đẹp thẩm mỹ không phép ở Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 2, Cnet cũng xôn xao và tức giận khi nữ diễn viên Trung Quốc Gao Lu chia sẻ về ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại khiến mũi cô bị thâm đen. Diễn viên này đã phải thực hiện thêm các ca phẫu thuật nữa để sửa lại mũi dù đã nằm viện 2 tháng và chi tới 61.800 USD. 

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Sau vụ việc, nam sinh rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và phải cố gắng chiến đấu để thoát khỏi quá khứ đen tối.

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