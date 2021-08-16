Công nhân vệ sinh hốt hoảng khi thấy thi thể trẻ sơ sinh rơi ra từ bọc rác, thủ phạm được camera ghi lại khiến dư luận phẫn nộ

Thế giới 16/08/2021 08:58

Chuẩn bị đóng thùng xe rác để di chuyển đi nơi khác, công nhân vệ sinh ở Đài Loan (Trung Quốc) hãi hùng thấy thi thể một đứa trẻ rơi ra từ trong túi nylon đen.

Vừa qua, tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), một công nhân vệ sinh môi trường vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể của một bé gái bị vứt trong xe rác. Được biết, cứ mỗi 6 giờ sáng đều đặn, chiếc xe rác này đều đỗ trước khu vực nhà dân, để mở tấm bạt phía sau cho người dân đổ rác.

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 6 giờ sáng đều đặn, chiếc xe rác này đều đỗ trước khu vực nhà dân

Vào hôm phát hiện thi thể bé gái khoảng 6 giờ 51 phút, khi công nhân họ Trịnh thấy xe rác gần đầy và định đóng thùng xe lại thì một túi nylon đen vô tình rơi xuống đường. Tuy nhiên, do quai túi không được buộc chặt nên đã bung ra và thứ đựng bên trong bao cũng rơi ra lăn lóc.
Người công nhân vừa cúi xuống định gom nhặt lại thì hoảng loạn phát hiện đó là một thi thể bé sơ sinh đã chuyển sang màu đen ngòm. Trên người đứa bé còn cả cuốn dây rốn và nhau thai. Sau phát hiện kinh hoàng, mọi người nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

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Khu vực phát hiện thi thể vào sáng sớm

Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt để phong tỏa khu vực và kiểm tra camera an ninh. Theo hình ảnh ghi nhận được, trong khoảng 20 phút đổ rác đã xuất hiện một người phụ nữ với phong thái vội vàng, hấp tấp đem vứt bọc nylon đen vào thùng.

Qua xác nhận, thủ phạm là một người phụ nữ họ Trần (43 tuổi). Trưa ngày 12/8, cảnh sát đã bắt giữ được người này trong khu vực đang sống. Cảnh sát cho biết bước đầu điều tra, bà ta khai nhận chính là mẹ đẻ của bé gái sơ sinh xấu số đó.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm tử thi để xác định liệu bé gái đã chết lưu từ trước khi sinh ra hay bị vứt bỏ sau khi sinh dẫn đến tử vong. Nếu đứa trẻ chết sau khi ra đời, bà mẹ vô lương tâm này sẽ phải đối mặt với án hình sự tội giết người.

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