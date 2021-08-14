Bà mẹ trẻ bỗng dưng mất tích, bạn trai cũ quyết tìm manh mối và kinh hãi khi phát hiện thi thể trong tủ đông với tư thế ám ảnh

Thế giới 14/08/2021 05:40

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Vừa qua, một bà mẹ tuổi teen là Ana Gabriela Medina Blanco (19 tuổi, Venezuela) đã đột nhiên mất tích. Tuy nhiên, người thân của cô lại tỏ ra không quá ngạc nhiên, vì trước đây, Ana cũng thường có những chuyến đi chơi dài ngày như vậy và để cậu con trai 4 tuổi ở nhà. 

Bố dượng của Ana cho hay, ông đã chuyển đến 1 nơi khác sinh sống và cũng thi thoảng mới liên lạc với Ana nên không rõ lắm về tình trạng của cô. Sau đó, khi đã quá lâu không liên lạc được với Ana thì bạn trai cũ của cô, cũng là bố của con trai đã quyết định đến căn nhà Ana sinh sống để tìm tung tích.

thi the 1
Bạn trai cũ đã quyết định đến căn nhà Ana sinh sống để tìm tung tích của cô

Người bạn trai cũ hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó để biết được Ana hiện đang ở đâu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào nhà, anh đã ngửi thấy 1 mùi hôi thối kinh khủng và nghĩ rằng có chuyện chẳng lành nào đó đã xảy ra.

Anh tiến tới mở tủ lạnh và đúng như dự đoán, người bạn trai cũ đã tìm thấy thi thể của Ana trong tình trạng khỏa thân, nằm co quắp trong tư thế như 1 thai nhi. Hai tay của cô bị trói lại, cho thấy rõ ràng đây là 1 vụ giết người. Ngay lập tức, người bạn trai cũ đã báo cho cảnh sát về vụ việc.

Bà mẹ trẻ bỗng dưng mất tích, bạn trai cũ quyết tìm manh mối và kinh hãi khi phát hiện thi thể trong tủ đông với tư thế ám ảnh - Ảnh 2
Thi thể của Ana được tìm thấy trong tủ đông

Qua khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của cô bị đâm nhiều nhát bởi 1 chiếc tua vít. Cảnh sát nghi ngờ Ana bị giết hại bởi bạn trai mới của cô là tên Josue. Người này được hàng xóm mô tả là rất cuồng ghen và hay bạo hành bạn gái.

Trước khi Ana mất tích, hàng xóm từng nhiều lần nghe thấy cả hai 2 cãi nhau. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ tung tích của Josue và họ đang phân tích dấu vân tay để lại trên tủ đông để điều tra, làm rõ vụ việc.  

 

Phát hiện thi thể cô gái lõa thể, không đầu trên xe rác, người dân hốt hoảng báo án, cảnh sát lùng sục tìm kiếm và gục ngã với cảnh tượng trước mắt

Phát hiện thi thể cô gái lõa thể, không đầu trên xe rác, người dân hốt hoảng báo án, cảnh sát lùng sục tìm kiếm và gục ngã với cảnh tượng trước mắt

Thi thể người phụ nữ không mặc quần áo bị vứt trên xe rác đi trên phố giữa ban ngày đã khiến mọi người kinh hãi tột độ.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể cô gái trong tử đông thi thể cô gái trên xe rác thi thể cô gái

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 47 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 16 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 42 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích