Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Vừa qua, một bà mẹ tuổi teen là Ana Gabriela Medina Blanco (19 tuổi, Venezuela) đã đột nhiên mất tích. Tuy nhiên, người thân của cô lại tỏ ra không quá ngạc nhiên, vì trước đây, Ana cũng thường có những chuyến đi chơi dài ngày như vậy và để cậu con trai 4 tuổi ở nhà.

Bố dượng của Ana cho hay, ông đã chuyển đến 1 nơi khác sinh sống và cũng thi thoảng mới liên lạc với Ana nên không rõ lắm về tình trạng của cô. Sau đó, khi đã quá lâu không liên lạc được với Ana thì bạn trai cũ của cô, cũng là bố của con trai đã quyết định đến căn nhà Ana sinh sống để tìm tung tích.

Bạn trai cũ đã quyết định đến căn nhà Ana sinh sống để tìm tung tích của cô

Người bạn trai cũ hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó để biết được Ana hiện đang ở đâu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào nhà, anh đã ngửi thấy 1 mùi hôi thối kinh khủng và nghĩ rằng có chuyện chẳng lành nào đó đã xảy ra.

Anh tiến tới mở tủ lạnh và đúng như dự đoán, người bạn trai cũ đã tìm thấy thi thể của Ana trong tình trạng khỏa thân, nằm co quắp trong tư thế như 1 thai nhi. Hai tay của cô bị trói lại, cho thấy rõ ràng đây là 1 vụ giết người. Ngay lập tức, người bạn trai cũ đã báo cho cảnh sát về vụ việc.

Thi thể của Ana được tìm thấy trong tủ đông

Qua khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của cô bị đâm nhiều nhát bởi 1 chiếc tua vít. Cảnh sát nghi ngờ Ana bị giết hại bởi bạn trai mới của cô là tên Josue. Người này được hàng xóm mô tả là rất cuồng ghen và hay bạo hành bạn gái.

Trước khi Ana mất tích, hàng xóm từng nhiều lần nghe thấy cả hai 2 cãi nhau. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ tung tích của Josue và họ đang phân tích dấu vân tay để lại trên tủ đông để điều tra, làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-tre-bong-dung-mat-tich-ban-trai-cu-quyet-tim-manh-moi-va-kinh-hai-khi-phat-hien-thi-the-trong-tu-dong-voi-tu-the-am-anh-417907.html