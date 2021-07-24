"Nó khá lớn, tôi có thể nghe thấy qua máy điều hòa. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: "Họ đang làm cái quái gì ở dưới đó vậy?". Có một tiếng nổ lớn giống như ai đó đang vật nhau hay ném người kia quanh nhà".

Sáng ngày 20/7, cảnh sát New York phát hiện thi thể một người đàn ông tên Robert Raynor (80 tuổi) trong tòa chung cư ở Staten Island. Trước đó, vào lúc nửa đêm ngày 19/7, Isaac Williams (40 tuổi) - hàng xóm tầng trên của Raynor cho biết, anh bị đánh thức bởi một tiếng động lớn trong toà nhà. Williams mô tả với NY Post:

"Lúc tôi xuống mua thuốc lá thì đã thấy ông ấy đang nằm ở đó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là Raynor say và bị ngã, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy ông ấy say. Tôi dừng lại quan sát kỹ hơn. Tôi không đến quá gần mà chỉ nhìn vào bụng và ngực xem có chuyển động không".

Thế rồi bất chấp tiếng ồn, Williams vẫn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi đi xuống cầu thang, anh hốt hoảng khi phát hiện thi thể của người hàng xóm đang nằm ở hành lang. Williams nói thêm:

Theo NY Post, Raynor được phát hiện trong tình trạng cởi trần, chỉ mặc chiếc quần dài quá thắt lưng, tay vòng ở đầu giống như bị ai đó kéo lê. Đáng nói, trên ngực người đàn ông này còn khắc một dòng chũ nguệch ngoạc với nội dung "Tôi sàm sỡ các bé gái".

Các nguồn tin khác cũng cho hay, trên phần bụng của Raynor còn có dòng chữ "Tôi mang búp bê lấy trong phòng cho những cô bé 1-5 tuổi". Trong khi một số khác nữa nói rằng, họ thấy cụm "Tôi chạm vào" ở bàn chân phải của thi thể.

Người hàng xóm Williams cũng có xác nhận những dòng chữ đáng sợ đó đều được viết bằng bút chì đen. Đồng thời, hàng xóm cũng cho biết nạn nhân là người rất yếu đuối, chưa từng có hành vi gì để nghi ngờ người này có làm việc sai trái: "Raynor ít khi ra ngoài và dường như không đi được. Ông không thể nhấc nổi cánh tay của mình lên. Khi đến cửa hàng để mua bia, ông phải đeo ba lô đựng 2 lon bia vì không cầm được. Nhìn thật đáng thương. Trông ông ấy như đã 110 tuổi".

Nơi xảy ra vụ án của Raynor

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện Raynor có vết cắt trên trán và bị ai đó đấm vào mắt. Mũi của ông cũng bị thương. Trước đó, Raynor đã từng bị Cảnh sát bắt 24 lần, nhưng trong hồ sơ ghi nhận chưa từng thấy có tiền sử ấu dâm. Tên của ông cũng không xuất hiện trên danh sách tội phạm tình dục của bang.

Các tiền án bao gồm 4 vụ là chưa được phán quyết: 2 lần hành hung bạn gái (năm 1987), một vụ tấn công người khác (năm 1992) và tàng trữ chất kích thích (năm 1996).

Williams và Thayer (53 tuổi) - con trai của Raynor, đều cho biết nạn nhân sống với 3 người thân là nữ - một người khoảng 30 tuổi và 2 đứa con. Nhưng mối quan hệ chính xác giữa họ vẫn đang được làm rõ.

Hiệnn, đơn vị điều tra án mạng của lực lượng cảnh sát New York (NYPD) đang giám định y khoa để xác định nguyên nhân cái chết của Raynor.