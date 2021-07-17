Một người phụ nữ Ấn Độ và người tình của cô ta đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc sát hại mẹ chồng.

Mới đây, một người phụ nữ tên Rajni (Ấn Độ) và người tình của cô ta đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc sát hại mẹ chồng. Được biết, vụ việc đau lòng này xảy ra tại thành phố Kharar, quận Rupnagar, thuộc bang Punjab. Nạn nhân được xác định là bà Suhma Chauhan (55 tuổi).

Chia sẻ với tờ Hindustan Times, ông Hamid Akhtar - Giám đốc cánh sát khu vực cho biết về nguyên nhân xảy ra vụ việc trên: "Khi nạn nhân biết chuyện con dâu Rajni ngoại tình và chất vấn cô ta. Nghi phạm đã bắt tay với tình nhân Swaran để sát hại mẹ chồng, sau đó vứt thi thể bà ấy ở gần đường ray xe lửa. Cả hai nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Đây là hành vi man rợ và độc ác. Chúng tôi sẽ điều tra và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật".

Con dâu và người tình sát hại mẹ chồng khi bị bà phát hiện mối quan hệ bất chính - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 14/7, bà Sushma có đến thăm cô con dâu Rajni ở thành phố Kharar và bà bất ngờ phát hiện được mối quan hệ ngoài luồng giữa Rajni với một người đàn ông tên là Swaran Singh. Khi mọi chuyện bại lộ, con dâu cùng tình nhân đã ủ mưu sát hại mẹ chồng Sushma để bịt đầu mối.

Theo lời khai, cả 2 đã bóp cổ bà Sushma đến chết sau đó đã mang thi thể của bà đến giấu ở gần đường ray xe lửa phía sau Nhà tù Trung tâm Ambala, thuộc thành phố Ambala, bang Haryana, Ấn Độ. Không thấy bà Sushma trở về nhà và cũng không liên lạc được, người nhà đã tới đồn cảnh sát để trình báo chuyện bà mất tích.

Hôm sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bà Sushma gần đường ray xe lửa. Đồng thời, nhờ có tấm thẻ Aadhaar (thẻ cấp số định danh của người dân Ấn Độ, tương tự như căn cước công dân) bị đánh rơi lại tại hiện trường nên cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. Thi thể của bà Sushma được đưa về khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết, sau đó bàn giao lại cho gia đình để an táng.

Qua quá trình điều tra, ngày 16/7, con dâu Rajni và gã tình nhân Swaran đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người và giấu xác.

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