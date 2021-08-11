Phát hiện thi thể cô gái lõa thể, không đầu trên xe rác, người dân hốt hoảng báo án, cảnh sát lùng sục tìm kiếm và gục ngã với cảnh tượng trước mắt

Thế giới 11/08/2021 14:26

Thi thể người phụ nữ không mặc quần áo bị vứt trên xe rác đi trên phố giữa ban ngày đã khiến mọi người kinh hãi tột độ.

Vừa qua, một người dân ở quận Mẫn Hàng, Thượng Hải, Trung Quốc đã báo cảnh sát sau khi phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Được biết, khi đang đi trên đường, người đàn ông này đã nhìn thấy một thi thể phụ nữ nằm trên chiếc xe rác bị chở đi trong tình trạng loã thể. Một chiếc chân của cô gái còn thò ra ngoài và dường như không còn phần đầu.

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Một thi thể phụ nữ bị phát hiện trong xe rác đi trên đường phố giữa ban ngày

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát ngay lập tức truy quét chiếc xe rác khả nghi. Qua điều tra khu vực xung quanh nơi người báo án, cảnh sát vẫn không xác định được vị trí của chiếc xe rác. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đội điều tra đã tiến hành rà soát CCTV giao thông của thành phố và cuối cùng cũng tìm được thông qua biển số.

Tuy nhiên, đến khi tìm ra thì chiếc xe rác đã đổ rác của ngày hôm đó vào bãi rác chung. Vậy nên một đội công nhân vệ sinh của thành phố lại phải tiếp tục được điều động cùng cảnh sát bới rác tìm thi thể cô gái.

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'Xác cô gái lõa thể' khiến người ta kinh hãi

Sau một thời gian dài nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát cũng thành công. Nhưng khi tìm thấy "thi thể" thì tất cả như gục ngã khi chứng kiến bởi vì đó thực chất chỉ là một con búp bê silicon cũ. Nhưng vì có thiết kế và nước da trông như người thật, cộng thêm việc nhìn từ xa nên người dân đã "thần hồn nát thần tính" tưởng rằng đó là xác người.

Thông qua vụ việc trên, cảnh sát quận Mẫn Hàng đã đăng bài khuyến khích người dân khi vứt những loại rác đặc biệt như búp bê, hình nộm thì nên phân loại rác cẩn thận. Nếu có thể tái chế thì nên tái chế. Đặc biệt, những loại rác như thế này nên được bọc cẩn thận vì chúng sẽ khiến mọi người khủng hoảng vì rất dễ gây hiểu nhầm.

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