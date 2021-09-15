Một người phụ nữ 41 tuổi đã bị kéo đến chết sau khi con chó của cô ấy vướng vào cửa một toa tàu.

Được biết, một người phụ nữ đã lên chuyến tàu Bay Area Rapid Transit (BART) tại ga Powell Street (San Francisco) cùng với con chó của mình vào khoảng 3 giờ chiều ngày 13/9.

Các quan chức cho biết Amy Adams (41 tuổi) dường như đã vẫy tay ra hiệu với ai đó trước ngay khi cửa toa tàu lửa đóng lại. Cụ thể là dây xích của con chó được buộc vào thắt lưng của cô ấy. Và khi cánh cửa tàu đang đóng lại, cô ấy đã xuống khỏi tàu. Tuy nhiên, con chó và dây xích thì vẫn còn đang ở trên tàu. Chính vì vậy, khi đoàn tàu chạy đi, cô bị kéo lê trên đường ray và thiệt mạng ngay lập tức. Còn con chó thì không bị thương.

Một người phụ nữ 41 tuổi bị kéo lê trên đường ray và thiệt mạng ngay lập tức - Ảnh: Shy news

Người phát ngôn của BART, Alicia Trost cho biết: "Đây là một vụ việc tử vong vô cùng thương tâm và chúng tôi đang tuân thủ tất cả các quy trình an toàn". Hiện tại, cảnh sát đã nói chuyện với các nhân chứng và xem xét các đoạn video.

Theo BART, các đoàn tàu thường chạy tự động trừ khi có điều khiển, Người điều hành thường luôn phải đảm bảo hành khách không đứng gần của toa tàu. Nhưng các quan chức cho biết cô Adam đã xuống tàu ngay khi cửa đang đóng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-nguoi-phu-nu-va-chu-cho-cung-bi-xe-lua-keo-le-cai-ket-khien-ai-cung-xot-xa-424440.html