Nghiên cứu giai đoạn II, sẽ bao gồm khoảng 150 bệnh nhân và dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới, cũng sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Brazil và Nam Phi. Theo Zyon Ayni, Giám đốc điều hành Code Pharma, mục tiêu là hoàn thành quá trình thử nghiệm trong vòng khoảng ba đến sáu tháng và sau đó nộp đơn xin phép sử dụng khẩn cấp thuốc.

Theo chia sẻ của Pháp luật Việt Nam, văn phòng nghiên cứu và phát triển tại Israel - Code Pharma đã hoàn thành giai đoạn I thử nghiệm thuốc Codivir để sử dụng chống lại virus corona . Sau đó, nhóm nghiên cứu Israel sẽ hỗ trợ thử nghiệm Giai đoạn II đã xin phép Ủy ban Helsinki để tiến hành thử nghiệm tại Trung tâm Y tế Barzilai.

Giám đốc bộ phận Bệnh truyền nhiễm tại Barzilai - Giáo sư Shlomo Maayan cho biết: “Codivir có tính an toàn rất tốt và tác dụng kháng virus rất ấn tượng, cả trong điều kiện phòng thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I trên người. Chúng tôi háo hức chờ đợi kết quả của các nghiên cứu mù đôi (phương pháp thí nghiệm giữ lại các thông tin có thể ảnh hưởng đến những người tham gia thí nghiệm cho đến khi thí nghiệm hoàn tất) bằng cách sử dụng Codivir. Nó có thể là một bước đột phá trong lĩnh vực điều trị kháng virus cho bệnh nhân COVID-19 giai đoạn đầu”.

Ông Ayni cho biết rằng một bệnh viện ở đó đã bắt đầu sử dụng thuốc này cho bệnh nhân COVID-19, và tình trạng của bệnh nhân đã hoàn toàn tốt hơn - một số trong vài giờ và một số trong vài ngày. Sau đó, bệnh viện yêu cầu các liều bổ sung, được sử dụng trong một thử nghiệm lâm sàng không chính thức, nơi các bác sĩ phân chia và theo dõi những bệnh nhân đã nhận Codivir và những bệnh nhân không dùng. Tất cả các bệnh nhân trong độ tuổi từ 35 đến 78 và đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (bệnh nhân thở oxy).

Bác sĩ cho họ uống thuốc và thấy chỉ trong 9 ngày, hai bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, những người còn lại thì đỡ nhiều và hầu như không còn dấu vết của virus. Trong số 15 người không điều trị bằng Codivir, 14 người đã tử vong.

Hiện tại, công ty đang chuẩn bị gửi yêu cầu phê duyệt khẩn cấp tới một số quốc gia sau khi quá trình thử nghiệm Giai đoạn II đối với Codivir hoàn tất. Đồng thời cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt Codivir tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới vì “thế giới đang cần một loại thuốc kháng virus chống lại COVID - 19”, Giám đốc điều hành của Code Phamar nhấn mạnh.