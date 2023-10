Câu chuyện hy hữu: người phụ nữ quyết định sinh con ở tuổi 'bà ngoại'

Mặc cho việc sinh đứa bé khá nguy hiểm, người phụ nữ vẫn quyết định "liều lĩnh" khi sinh con ở độ tuổi 62.

Qua nhiều nghiên cứu, các hiệp hội sản phụ khoa trên thế giới khuyến cáo phụ nữ sau tuổi 40, số lượng và chất lượng trứng bắt đầu suy giảm. Do vậy, khả năng mang thai sẽ giảm rõ rệt sau tuổi này và càng lớn tuổi càng khó thụ thai. Ngoài ra, nguy cơ dị tật bẩm sinh sẽ tăng cao hơn so với tuổi trẻ, thâm chí nguy cơ mắc Hội chứng Down càng cao. Đồng thời, các nghiên cứu cũng đã khẳng định độ tuổi sinh sản của phụ nữ tính từ tuổi 15 đến 44. Hầu hết phụ nữ ngoài 50 không thể có thai một cách tự nhiên, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm gặp.

Mới đây, theo chia sẻ từ The Sun, một người phụ nữ tên là Jenny được các bác sĩ chẩn đoán là đang mang thai đứa con thứ 3 sau 16 năm mãn kinh. Chia sẻ với truyền thông về việc mang thai, Jenny cho biết rằng đứa con trong bụng bà là một phép màu. Đối diện với những câu hỏi của những người xung quanh hoặc bất kỳ ai bà cũng bình tĩnh trả lời rằng 'Dù có như thế nào tôi cũng nhất quyết sinh đứa bé ra đời'.

Jenny được các bác sĩ chẩn đoán là đang mang thai đứa con thứ 3 sau 16 năm mãn kinh - Ảnh: The Sun

Đây quả là một điều "kỳ diệu" đối với Jenny và cô vui mừng khôn xiết khi đón nhận tin mừng này: 'Khi chồng tôi biết tin này, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của ông ấy, ngay cả chính bản thân cũng không ngờ ở độ tuổi này mà chúng tôi còn có thể chào đón đứa con của cả hai. Điều tôi thắc mắc là tôi đã mãn kinh 16 năm nay và chồng tôi cũng đã thắt ống dẫn tinh từ lâu rồi. Quả là một điều kỳ diệu'.

Cô thường xuyên chia sẻ đứa con sắp ra đời của bà trên mạng xã hội - Ảnh: The Sun

Jenny còn bộc bạch thêm rằng lối sống lành mạnh có thể khiến cho cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung. Khi quyết định sinh con ở tuổi 62, cô đã hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực từ mọi người ở trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu rằng gia đình bà có nắm rõ được sức khỏe sinh sản hay không khi có một quyết định táo bạo đến như vậy.

Nghe tiếng khóc nấc dưới cống, người đàn ông tiến lại gần thì phát hiện cảnh tượng 'động trời' Một vị khách bước ra ngoài sau khi dùng bữa tại đây thì vô tình nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ cống thoát nước. Sau khi tiến lại gần, người đàn ông phát hiện một người phụ nữ trên người không một mảnh vải che thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-chuyen-hy-huu-nguoi-phu-nu-quyet-dinh-sinh-con-o-tuoi-ba-ngoai-425598.html