Câu chuyện hy hữu: người phụ nữ quyết định sinh con ở tuổi 'bà ngoại'

Thế giới 21/09/2021 06:44

Mặc cho việc sinh đứa bé khá nguy hiểm, người phụ nữ vẫn quyết định "liều lĩnh" khi sinh con ở độ tuổi 62.

Qua nhiều nghiên cứu, các hiệp hội sản phụ khoa trên thế giới khuyến cáo phụ nữ sau tuổi 40, số lượng và chất lượng trứng bắt đầu suy giảm. Do vậy, khả năng mang thai sẽ giảm rõ rệt sau tuổi này và càng lớn tuổi càng khó thụ thai. Ngoài ra, nguy cơ dị tật bẩm sinh sẽ tăng cao hơn so với tuổi trẻ, thâm chí nguy cơ mắc Hội chứng Down càng cao. Đồng thời, các nghiên cứu cũng đã khẳng định độ tuổi sinh sản của phụ nữ tính từ tuổi 15 đến 44. Hầu hết phụ nữ ngoài 50 không thể có thai một cách tự nhiên, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm gặp.

Mới đây, theo chia sẻ từ The Sun, một người phụ nữ tên là Jenny được các bác sĩ chẩn đoán là đang mang thai đứa con thứ 3 sau 16 năm mãn kinh. Chia sẻ với truyền thông về việc mang thai, Jenny cho biết rằng đứa con trong bụng bà là một phép màu. Đối diện với những câu hỏi của những người xung quanh hoặc bất kỳ ai bà cũng bình tĩnh trả lời rằng 'Dù có như thế nào tôi cũng nhất quyết sinh đứa bé ra đời'.

mang thai
Jenny được các bác sĩ chẩn đoán là đang mang thai đứa con thứ 3 sau 16 năm mãn kinh - Ảnh: The Sun

Đây quả là một điều "kỳ diệu" đối với Jenny và cô vui mừng khôn xiết khi đón nhận tin mừng này: 'Khi chồng tôi biết tin này, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của ông ấy, ngay cả chính bản thân cũng không ngờ ở độ tuổi này mà chúng tôi còn có thể chào đón đứa con của cả hai. Điều tôi thắc mắc là tôi đã mãn kinh 16 năm nay và chồng tôi cũng đã thắt ống dẫn tinh từ lâu rồi. Quả là một điều kỳ diệu'.

mang thai 1
Cô thường xuyên chia sẻ đứa con sắp ra đời của bà trên mạng xã hội - Ảnh: The Sun

Jenny còn bộc bạch thêm rằng lối sống lành mạnh có thể khiến cho cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung. Khi quyết định sinh con ở tuổi 62, cô đã hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực từ mọi người ở trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu rằng gia đình bà có nắm rõ được sức khỏe sinh sản hay không khi có một quyết định táo bạo đến như vậy.

Nghe tiếng khóc nấc dưới cống, người đàn ông tiến lại gần thì phát hiện cảnh tượng 'động trời'

Nghe tiếng khóc nấc dưới cống, người đàn ông tiến lại gần thì phát hiện cảnh tượng 'động trời'

Một vị khách bước ra ngoài sau khi dùng bữa tại đây thì vô tình nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ cống thoát nước. Sau khi tiến lại gần, người đàn ông phát hiện một người phụ nữ trên người không một mảnh vải che thân.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu mang thai sinh con ở tuổi 62

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích