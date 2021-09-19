Nghe tiếng khóc nấc dưới cống, người đàn ông tiến lại gần thì phát hiện cảnh tượng 'động trời'

Một vị khách bước ra ngoài sau khi dùng bữa tại đây thì vô tình nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ cống thoát nước. Sau khi tiến lại gần, người đàn ông phát hiện một người phụ nữ trên người không một mảnh vải che thân.
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Theo chia sẻ từ truyền thông Mỹ, vào ngày 10/9 vừa qua, sự việc bất ngờ xảy ra tại bãi đỗ xe bên ngoài một nhà hàng ở Fort Myers, thuộc bang Florida của Mỹ. Vào khoảng 14h30, một vị khách bước ra ngoài sau khi dùng bữa tại đây thì vô tình nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ cống thoát nước mưa. Vậy nên, người đàn ông quyết định tiến lại gần và xem xét tình hình.
Sau một hồi xem xét, người đàn ông gần như "đứng hình", ngỡ ngàng khi tìm thấy một người phụ nữ đang ở dưới. Đáng chú ý hơn là người phụ nữ này ở dưới cống với tình trạng trên người không một mảnh vải che thân và hai chân được trói vào nhau bởi một sợi dây đai.
Ngay lập tức, người đàn ông lập tức gọi điện cho đội cứu hộ và thành công đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, việc bị trói chặt trong trạng thái khỏa thân khiến cảnh sát không khỏi nghi vực động cơ gây án của nghi phạm.
Thế nhưng trước sự thuyết phục và khuyến khích của cảnh sát, người phụ nữ này kiên quyết từ chối cho biết lý do vì sao mắc kẹt trong tình trạng trên. Đại diện phía cảnh sát cho biết, người này chỉ là một vị khách vãng lai. Hiện vụ án bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm.