Nghe tiếng khóc nấc dưới cống, người đàn ông tiến lại gần thì phát hiện cảnh tượng 'động trời'

Thế giới 19/09/2021 05:33

Một vị khách bước ra ngoài sau khi dùng bữa tại đây thì vô tình nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ cống thoát nước. Sau khi tiến lại gần, người đàn ông phát hiện một người phụ nữ trên người không một mảnh vải che thân.

Theo chia sẻ từ truyền thông Mỹ, vào ngày 10/9 vừa qua, sự việc bất ngờ xảy ra tại bãi đỗ xe bên ngoài một nhà hàng ở Fort Myers, thuộc bang Florida của Mỹ. Vào khoảng 14h30, một vị khách bước ra ngoài sau khi dùng bữa tại đây thì vô tình nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra từ cống thoát nước mưa. Vậy nên, người đàn ông quyết định tiến lại gần và xem xét tình hình.

Sau một hồi xem xét, người đàn ông gần như "đứng hình", ngỡ ngàng khi tìm thấy một người phụ nữ đang ở dưới. Đáng chú ý hơn là người phụ nữ này ở dưới cống với tình trạng trên người không một mảnh vải che thân và hai chân được trói vào nhau bởi một sợi dây đai.

my
Nơi mà người đàn ông nghe tiếng khóc - Ảnh: DeIray beach Fire Rescue

Ngay lập tức, người đàn ông lập tức gọi điện cho đội cứu hộ và thành công đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, việc bị trói chặt trong trạng thái khỏa thân khiến cảnh sát không khỏi nghi vực động cơ gây án của nghi phạm.

my 1
Nhân viên cứu hộ dùng thang và dây buộc để giải cứu người phụ nữ - Ảnh: DeIray beach Fire Rescue 

Thế nhưng trước sự thuyết phục và khuyến khích của cảnh sát, người phụ nữ này kiên quyết từ chối cho biết lý do vì sao mắc kẹt trong tình trạng trên. Đại diện phía cảnh sát cho biết, người này chỉ là một vị khách vãng lai. Hiện vụ án bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm.

Bé trai bị ném từ tầng 29 chung cư, mẹ bị đâm chết, danh tính kẻ thủ ác khiến ai nấy phải rùng mình

Bé trai bị ném từ tầng 29 chung cư, mẹ bị đâm chết, danh tính kẻ thủ ác khiến ai nấy phải rùng mình

Một người đàn ông vô nhân tính đã ném một bé trai từ tầng 29 chung cư xuống đất và giết mẹ của đứa bé bằng nhiều vết dao đâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ sự việc hy hữu người phụ nữ khỏa thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích