Sau khi mắc Covid-19, những triệu chứng thường kéo dài không quá 12 tuần ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên

Theo Guardian, năm triệu chứng kéo dài sau khi mắc Covid-19 thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên là đau đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, đau dạ dày và mất tập trung. Song, các nghiên cứu cho thấy các triệu chứng này không kéo dài quá 12 tuần.

Trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm trong Nhi khoa, 14 nghiên cứu quốc tế khác nhau được thực hiện với 19.426 trẻ nhỏ và thanh thiếu niên có các triệu chứng kéo dài (còn được gọi là hội chứng Long Covid) sau khi mắc Covid-19.

Giáo sư Nigel Curtis, đồng tác giả của đánh giá trên và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trong nhi khoa của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Murdoch, Australia cho biết cần nghiên cứu nhiều hơn để có thể xác định nguy cơ gặp ở các triệu chứng Covid-19 kéo dài nhóm tuổi này. Hội chứng "Long Covid" là tên gọi chung của hơn 200 triệu chứng kéo dài ở các bệnh nhân mắc Covid-19. Tới nay, các bác sĩ vẫn chưa có được tiêu chuẩn lâm sàng rõ ràng để chẩn đoán hội chứng này.

Sau khi mắc Covid-19, có năm triệu chứng kéo dài thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên - Ảnh: AFP

Trong các nghiên cứu được đánh giá, năm triệu chứng kéo dài sau khi mắc Covid-19 thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên là đau đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, đau dạ dày và mất tập trung. Tuy nhiên, một vài thí nghiệm đã so sánh và phát hiện số trẻ gặp phải các triệu chứng trên ở nhóm mắc Covid-19 tương tự ở nhóm không mắc Covid-19. Đa số nghiên cứu cho thấy các triệu chứng này không kéo dài quá 12 tuần.

Một vài nghiên cứu khác có tỷ lệ người tham gia phản hồi thấp, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu. Bên cạnh việc trấn an phụ huynh, ông lưu ý mọi người không xem nhẹ tác động của Long Covid đối với mỗi cá nhân.

Nghiên cứu cũng nhắc nhở mọi người không xem nhẹ tác động của Long Covid đối với mỗi cá nhân - Ảnh: Internet

Một hồ sơ nghiên cứu của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Murdoch cho biết biến chủng Delta không gây ra bệnh nặng hơn ở trẻ em so với các biến chủng khác. Được biết, số ca nhập viện và cần chăm sóc tích cực ở trẻ em vẫn rất thấp. Đồng thời, đa số trẻ nhập viện do Covid-19 đã nhanh chóng phục hồi và được xuất viện.

Đến nay, Australia không có ca tử vong do Covid-19 ở nhóm trẻ nhỏ và chỉ một ca ở nhóm thanh thiếu niên.

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