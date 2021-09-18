Sau khi mắc Covid-19, những triệu chứng thường kéo dài không quá 12 tuần ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên

Thế giới 18/09/2021 00:47

Theo Guardian, năm triệu chứng kéo dài sau khi mắc Covid-19 thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên là đau đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, đau dạ dày và mất tập trung. Song, các nghiên cứu cho thấy các triệu chứng này không kéo dài quá 12 tuần.

Trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm trong Nhi khoa, 14 nghiên cứu quốc tế khác nhau được thực hiện với 19.426 trẻ nhỏ và thanh thiếu niên có các triệu chứng kéo dài (còn được gọi là hội chứng Long Covid) sau khi mắc Covid-19.

Giáo sư Nigel Curtis, đồng tác giả của đánh giá trên và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trong nhi khoa của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Murdoch, Australia cho biết cần nghiên cứu nhiều hơn để có thể xác định nguy cơ gặp ở các triệu chứng Covid-19 kéo dài nhóm tuổi này. Hội chứng "Long Covid" là tên gọi chung của hơn 200 triệu chứng kéo dài ở các bệnh nhân mắc Covid-19. Tới nay, các bác sĩ vẫn chưa có được tiêu chuẩn lâm sàng rõ ràng để chẩn đoán hội chứng này.

sau khi mac covid 19
Sau khi mắc Covid-19, có năm triệu chứng kéo dài thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên - Ảnh: AFP

Trong các nghiên cứu được đánh giá, năm triệu chứng kéo dài sau khi mắc Covid-19 thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên là đau đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, đau dạ dày và mất tập trung. Tuy nhiên, một vài thí nghiệm đã so sánh và phát hiện số trẻ gặp phải các triệu chứng trên ở nhóm mắc Covid-19 tương tự ở nhóm không mắc Covid-19. Đa số nghiên cứu cho thấy các triệu chứng này không kéo dài quá 12 tuần.

Một vài nghiên cứu khác có tỷ lệ người tham gia phản hồi thấp, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu. Bên cạnh việc trấn an phụ huynh, ông lưu ý mọi người không xem nhẹ tác động của Long Covid đối với mỗi cá nhân.

sau khi mac covid 19 1
Nghiên cứu cũng nhắc nhở mọi người không xem nhẹ tác động của Long Covid đối với mỗi cá nhân - Ảnh: Internet

Một hồ sơ nghiên cứu của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em Murdoch cho biết biến chủng Delta không gây ra bệnh nặng hơn ở trẻ em so với các biến chủng khác. Được biết, số ca nhập viện và cần chăm sóc tích cực ở trẻ em vẫn rất thấp. Đồng thời, đa số trẻ nhập viện do Covid-19 đã nhanh chóng phục hồi và được xuất viện.

Đến nay, Australia không có ca tử vong do Covid-19 ở nhóm trẻ nhỏ và chỉ một ca ở nhóm thanh thiếu niên.

Indonesia: Một nhân viên đỗ xe bị phạt chống đẩy tại chỗ vì chế vỏ dừa thành khẩu trang

Indonesia: Một nhân viên đỗ xe bị phạt chống đẩy tại chỗ vì chế vỏ dừa thành khẩu trang

Một người đàn ông Indonesia gây bất ngờ khi anh tự chế khẩu trang từ vỏ dừa. Song, anh đã bị cảnh sát địa phương phạt chống đẩy tại chỗ vì đeo khẩu trang không đúng tiêu chuẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh dịch Covid-19 nhà nghiên cứu khoa học sau khi mắc Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích