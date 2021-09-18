Thai phụ tìm mọi cách NHẢY RA KHỎI CỬA SỔ bị chồng giữ chặt, sự thật phía sau mới thực sự kinh hoàng

Thế giới 18/09/2021 09:43

Người vợ tìm mọi cách để nhảy xuống đất, biết lý do đằng sau ai cũng phẫn nộ.

Ngày 16/9 theo tờ Daily Star đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một thai phụ có ý định nhảy lầu tự tử. 

Theo truyền thông địa phương sự việc diễn ra ngày 14/9, tại thành phố Duque de Caxias thuộc vùng đô thị Rio de Janeiro của Brazil. Đoạn video được một người người hàng xóm đối diện ghi lại.

Người xuất hiện trong đoạn video có tên là Maria Jose, mang thai được 12 tuần và chồng cô là anh Vitor Batista. Trong đoạn video, cô vợ đang tìm cách nhảy xuống đất từ khung cửa sổ nhưng đã được chồng giữ lại. Trong lúc người phụ nữ đang giãy giụa để chạy thoát khỏi căn nhà của mình thì cô bị chồng giữ chặt lấy và tìm cách lôi vào bên trong nhà. Vì yếu thế hơn, nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người chồng đã kéo được cô vợ vào bên trong và nhanh chóng đóng cửa sổ, kéo rèm lại. 

bị chồng đánh đập
 Cô vợ tìm mọi cách để nhảy ra khỏi ngôi nhà của mình - Ảnh: Dailystar

Cũng theo truyền thông địa phương tiết lộ, suốt 2 năm qua, cô vợ đã liên tục cố gắng bỏ trốn khỏi người chồng. Vào tháng 5 vừa qua, thai phụ 35 tuổi nói với chính quyền địa phương rằng cô thường bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Được biết, một ngày trước khi sự việc xảy ra, Maria Jose đã cố gắng ném một mẩu giấy cầu cứu ra ngoài cửa sổ nhưng bị chồng phát hiện. 

bị chồng đánh đập
Thai phụ nhanh chóng bị người chồng lôi vào bên trong - Ảnh: Dailystar

Người vợ cho biết: "Anh ta rất hay ghen tuông và có tính chiếm hữu cao. Anh ta không muốn tôi ra ngoài đường".

Sau khi sự việc diễn ra, hàng xóm báo cảnh sát, gã chồng đã nhanh chóng bị bắt giữ cùng ngày. Được biết, người chồng là một tài xế taxi, từng làm thợ hàn.

Cảnh sát Fernanda Fernandes da Deam cho biết: "Cô ấy nói rằng mình đã phải hứng chịu các trận đòn trong nhiều ngày liền. Cô thường xuyên bị chồng hành hung. Vì quá đau đớn và tủi nhục nên cô ấy muốn nhảy lầu tự tử để thoát khỏi địa ngục hôn nhân. Nếu những người hàng xóm không quay video lại và báo cáo vụ việc, thai phụ có thể sẽ không sống sót".

Maria nói thêm: "Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ thay đổi trong tương lai nhưng sự hung hăng tàn bạo vẫn tiếp diễn, thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Tôi vô cùng xấu hổ".

Sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, cồng động mạng đã vô cùng phẫn nộ trước hành động vũ phu của gã chồng đối với Maria Jose. Thậm chí nhiều người còn lên án chính quyền địa phương ở đó vì đã thờ ơ trước nỗi đau, sự nguy hiểm mà nạn nhân có thể gặp phải và để cảnh người chồng trở nên bạo lực hơn. 

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