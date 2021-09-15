Bỏ mặc cô dâu, chú rể ôm hôn người yêu cũ trước mặt quan viên 2 họ, hành động đáng xấu hổ sau đó càng khiến CĐM phẫn nộ

Thế giới 15/09/2021 14:39

Sự việc xảy ra tại một đám cưới khi chú rể tiếp cận bạn gái cũ rồi ôm hôn. Khi mọi người ngăn lại, anh chàng này còn sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao với clip một chú rể lao vào hôn người yêu cũ ngay trong chính ngày cưới. Sự việc được cho là diễn ra vào ngày 11/9, tại một đám cưới được tổ chức tại tỉnh Sulawesi, Indonesia.

 

Cụ thể, chú rể đã mời người yêu cũ tới đám cưới để cùng chung vui. Thậm chí, cô này còn lên sân khấu tặng vợ chồng son một bài hát để chúc mừng. Tuy nhiên, khi người yêu cũ say sưa hát trên sân khấu thì chú rể trong bộ trang phục cưới truyền thống bỏ mặc cô dâu lao thẳng tới sân khấu và tiếp cận cô người yêu cũ. Anh này còn có hành động khiến cả hôn trường phải choáng váng khi ôm chặt bạn gái cũ vào lòng rồi hôn người yêu cũ say đắm như thể đó là vợ của anh ta.

người yêu cũ
Nhiều người lao vào ngăn cản hành động đáng xấu hổ của chú rể - Ảnh cắt từ clip  
người yêu cũ
 Tuy nhiên, chú rể không những không dừng lại mà còn lao vào ẩu đả khiến anh ta ngã lăn xuống đất - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến hành động kém sang của chú rể, một số người đã nhanh chóng tách hai người ra. Điều bất ngờ là, chú rể vẫn không chịu buông tay, kết quả dẫn tới ẩu đả làm cho anh ta ngã lăn ra đất.

Chỉ sau 2 ngày đăng tải trên Instagram, clip này đã thu hút hơn 420 ngàn lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận. Không ít người đã bày tỏ sự bức xúc với hành động đáng xấu và quá chi là ngán ngẩm của chú rể. 

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