Có nằm mơ cô gái cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được ra người mà cô sắp phục vụ lại là người này.

Ở 1 số quốc gia, "nghề giúp việc khoản thân" là một dịch vụ đang phát triển mạnh và hái ra tiền. Tại Anh, những người dọn nhà khỏa thân - tức là họ cũng làm những công việc dọn dẹp như bình thường, chỉ khác là... họ không mặc quần áo gì trong lúc làm việc, có thể kiếm được tới 30 bảng Anh (tương đương khoảng 1 triệu đồng) cho mỗi 1 giờ làm việc.

Tất nhiên, công việc này vẫn còn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều và vì những yếu tố đặc thù của nó mà đôi khi người trong cuộc sẽ gặp phải những tình huống rất khó xử, giống như cô gái dưới đây.

Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội, cô gái kể rằng là sinh viên và cần tiền để trang trải chi phí học hành nên cô đã quyết định kiếm tiền nhanh chóng bằng cách làm nghề dọn nhà khỏa thân. Vì công việc khá nhạy cảm nên cô đã đăng ký nặc danh, do đó không hề biết mình sẽ dọn nhà cho ai và ngược lại, người thuê cô cũng không biết cô là ai.

Vì muốn kiếm tiền nhanh, 1 nữ sinh viên đại học đã làm nghề dọn nhà khỏa thân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, tình huống trớ trêu khi khách hàng đầu tiên của cô hóa ra là... giáo sư đang giảng dạy ở lớp đại học. Trong lần đầu gặp mặt tại nhà, cả cô lẫn vị giáo sư đều cảm thấy khá ngượng nghịu, không biết nói gì. Cô gái cho biết giờ cô chỉ muốn ông quên chuyện ngớ ngẩn này ngay và luôn.

Tuy nhiên, dù vị giáo sư ấy đã đồng ý nhưng kể từ đó, mối quan hệ vốn dĩ bình thường giữa họ lại trở nên rất ngượng ngập và cô gái lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình. Bài đăng của cô gái đã nhận được sự chú ý của các netizen và nhiều người đã nhanh chóng đưa ra bình luận cũng như lời khuyên cho cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lam-nghe-giup-viec-khoa-than-khi-den-nha-khach-hang-thay-nguoi-mo-cua-khien-mat-co-lap-tuc-bien-sac-424414.html