Sự việc nhầm lẫn này đã khiến cô gái 18 tuổi tử vong khi đánh răng bằng hỗn hợp hóa chất độc hại.

Mới đây, một cô gái 18 tuổi ở Dharavi đã tử vong sau khi đánh răng bằng thuốc diệt chuột do cô nhầm nó với kem đánh răng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/9 tại nhà riêng, Afsana Khan thức dậy đánh răng như thường lệ. Tuy nhiên, cô ấy đã vô tình đặt một tuýp kem diệt chuột để bên cạnh tuýp kem đánh răng. Chính vì vậy, sự nhầm lẫn tai hại này đã lấy đi tính mạng của cô.

Trong lúc đánh răng, cô ấy đã nhận ra mùi vị khác thường và cố gắng rửa sạch chất độc chết người khỏi miệng. Nhưng cô ấy bắt đầu cảm thấy buồn nôn liên tục trong phòng tắm.

Ảnh minh họa: Internet

Lo sợ bị gia đình la mắng, cô liên tục uống một số loại thuốc vì cảm thấy khó chịu với những cơn đau bụng dữ dội thay vì đi cấp cứu kịp thời. Với tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút, cô đã tiết lộ với các thành viên trong gia đình về sai lầm và họ đã đưa cô đến Bệnh viện Sir JJ để điều trị vào ngày 12/9. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu Afsana nhưng cô đã trút hơi thở cuối cùng vào tối hôm 12/9.

Báo cáo y tế đã kết luận rằng Afsana chết do bị đầu độc và Sở cảnh sát Dharavi đã thu thập mẫu để phân tích pháp y. Ngay sau đó, cảnh sát đã lấy lời khai của gia đình cô gái về vụ việc. Được biết, gia đình Afsana mưu sinh bằng nghề bán trái cây.

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