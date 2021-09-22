Khám phá 11 thành phố 'cổ lỗ sỉ' nhất thế giới nhưng vẫn có con người sinh sống

Du lịch tới một điểm đến lịch sử luôn mang đến những trải nghiệm khó quên. Việc tìm hiểu về một thành phố cổ quan trọng về mặt lịch sử giúp du khách hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về các sự kiện và khoảnh khắc đã hình thành và thay đổi nhân loại. Các thành phố cổ đại dường như tồn tại vượt thời gian.

Những thành phố cổ với lịch sử hàng nghìn năm có nhiều thứ dành cho du khách hơn là chỉ có kiến ​​trúc đẹp và cổ vật độc đáo. Mang đậm dấu ấn của các thời đại và nền văn minh cổ xưa, các thành phố hàng nghìn năm tuổi phản ánh sự phát triển của nhân loại - bao gồm cả những sáng tạo và những sự hủy diệt. Thậm chí, những khu định cư lịch sử bị người dân bỏ hoang từ lâu, bị cát vùi lấp theo đúng nghĩa đen, nhưng du khách vẫn dâng trào cảm xúc khi đến thăm.

1. Jericho, Tây Ngạn - 11.000 năm tuổi

Thành phố đã bị phá hủy vào khoảng năm 1.500 trước Công nguyên vì những lý do vẫn còn khá mù mờ: một trận động đất hay một cuộc xâm lược của người Ai Cập. Trong đó, Jericho (Palestine) là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới vẫn có người sinh sống, là nơi các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết sinh hoạt của con người từ 9.000 năm trước Công nguyên.

Các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện ra dấu vết của những ngôi nhà có "tuổi thọ" khoảng 11.000 năm. Ngày nay, thị trấn có hơn 25.000 cư dân. Nơi đây, nằm gần sông Jordan, nguồn nước ngọt của thành phố, thu hút các bộ lạc săn bắn, nhiệt độ nóng quanh năm, các khu định cư nông nghiệp đã trở thành trụ cột chính ở đây.

2. Damascus, Syria - 11.000 năm tuổi

Damascus đã có người sinh sống từ năm 8.000 đến 10.000 trước Công nguyên và từng là vùng đất lý tưởng của nhiều vị vua và những kẻ chinh phạt. Damascus là một khu vực định cư quan trọng đối với người Ả Rập, những người chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống mạng lưới nước hiện đại. Sau đó, Alexander Đại đế chinh phục Damascus.

Sự giàu có của các di tích lịch sử đã khiến thành phố trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng cho đến khi xảy ra tình trạng bất ổn gần đây. Từ năm 1979, thành phố đã được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Ngày nay, với sự nỗ lực luôn phát triển, thành phố này đã trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị quan trọng của nước Syria.

3. Aleppo, Syria - 8.000 năm tuổi

Aleppo nằm giữa Biển Địa Trung Hải, Lưỡng Hà. Đây là thành phố đông dân nhất ở Syria với gần 4,4 triệu công dân đang sinh sống. Aleppo chắc chắn là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới, đã được nhắc đến vào thời Paleo-Babylon dưới cái tên "Halab". Thành phố cổ xưa này hầu như chưa được các nhà khảo cổ đụng tới. Trong vài thế kỷ, đây là thành phố lớn nhất ở khu vực Syria và là thành phố lớn thứ ba trong Đế chế Ottoman.

Ngày nay, thành phố là thủ phủ phát triển phồn vinh của tỉnh Aleppo cùng tên. Được nhận định là “con đường tơ lụa” nối giữa Địa trung hải và Á châu, ngoài giá trị về du lịch thành phố Aleppo còn có vị trí ngoại thương vô cùng quan trọng.

4. Byblos, Lebanon - 7.000 năm tuổi

Thành phố được thành lập với tên gọi Gebal bởi người Phoenicia, Byblos đã nhận cái tên này từ người Hy Lạp, những người đã nhập khẩu giấy cói từ thành phố. Trong nhiều thế kỷ, thành phố là nơi xuất khẩu giấy cói chính cho Hy Lạp. Từ “Kinh thánh” có nguồn gốc từ Byblos.

Các điểm tham quan chính của thành phố là các ngôi đền cổ của người Phoenicia, Lâu đài Byblos và Nhà thờ Thánh John Mark, được quân Thập tự chinh xây dựng vào thế kỷ XII, cũng như các bức tường thành phố cổ thời Trung cổ. Lễ hội âm nhạc quốc tế Byblos là một điểm thu hút hiện đại hơn. Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp độc đáo của những bãi biển, dãy núi và di tích cổ.

5. Athens, Hy Lạp - 7.000 năm tuổi

Vốn là cái nôi của nền văn minh phương Tây và cái nôi của nền dân chủ, di sản của Athens vẫn còn rất đậm nét. Athens đã có người sinh sống từ hơn 7.000 năm trước. Các nền văn minh Ottoman, Byzantine và La Mã đã để lại dấu ấn của họ trên diện mạo bên ngoài của thành phố.

Đây cũng là quê hương của các triết gia, nhà văn, nhà viết kịch và nghệ sĩ lỗi lạc. Đến với thành phố cổ mến khách này, bạn nên dạo thăm các ngôi đền là nơi thờ của các vị thần như thần Athena - một trong 7 kì quan của thế giới, thần biển cả Poseidon, thần Zeus,...

6. Susa, Iran - 6.300 tuổi

Ngày nay, Susa không còn tồn tại nữa, nhưng Shush là một thị trấn nhỏ hiện nằm trong thành phố cổ. Susa được hình thành từ năm 8000 trước Công nguyên, đây là thủ đô của Đế chế Elamite trước khi nó bị người Assyria đánh chiếm. Sau đó, thành phố bị Đế chế Achaemenids dưới thời Cyrus người Hy Lạp chiếm giữ. Thành phố hiện đại, Shushan, có dân số khoảng 65.000 người, cũng được nhắc đến trong một số cuốn Kinh thánh.

7. Erbil, Iraqi Kurdistan - 6.000 năm tuổi

Thành phố nằm ở phía bắc Kirkuk là Erbil, nơi đã nhiều lần bị thống trị bởi người Assyria, Ba Tư, Sassanids, Ả Rập và Ottoman. Đây là một điểm dừng chân quan trọng trên "Con đường tơ lụa", với tòa thành cổ cao 26m nhìn ra đường chân trời.

8. Sidon, Lebanon - 6.000 năm tuổi

Nằm cách Beirut 40 km, Sidon là một trong những thành phố quan trọng nhất, và có lẽ là lâu đời nhất trong số các thành phố của người Phoenicia. Đó là căn cứ mà từ đó đế chế Địa Trung Hải Phoenicia lớn mạnh. Cả Chúa Jesus và Thánh Paul đều đã đến thăm Sidon, cũng như Alexander Đại đế, người đã chiếm thành phố vào năm 333 trước Công nguyên.

9. Plovdiv, Bulgaria - 6.000 năm tuổi

Thành phố lớn thứ hai ở Bulgaria, Plovdiv ban đầu là một thành phố kiên cố của người Thracia, trước khi trở thành một thành phố La Mã lớn. Sau đó, Plovdiv rơi vào tay người Byzantine và Ottoman, trước khi hợp nhất vào Bulgaria.

Thành phố là một trung tâm văn hóa, nơi lưu giữ nhiều di tích cổ đại, bao gồm một giảng đường và một kênh dẫn nước La Mã, cũng như các phòng tắm thời Ottoman. Trong suốt lịch sử, thành phố bị người Byzantine và người Ottoman thống trị cho đến khi người Bulgaria chinh phục nó vào năm 815. Cái tên Plovdiv xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ XV.

10. Varanasi, Ấn Độ - 5.000 năm tuổi

Ấn Độ là trung tâm nổi tiếng thế giới về các nền văn minh, tôn giáo và tâm linh cổ đại, đồng thời là cái nôi của những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Thành phố linh thiêng Varanasi của Ấn Độ, trước đây được gọi là Benares, là một trung tâm tôn giáo và văn hóa trong ít nhất 5.000 năm.

11. Jerusalem, Israel - 5.000 năm tuổi

Jerusalem là một trong những thành phố được cho là có niên đại khoảng 4.000 đến 5.000 năm tuổi. Thành phố này có vị thế độc đáo trên thế giới nhờ nền văn hóa hỗn hợp của ba tôn giáo. Các nguồn gốc lịch sử của Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo được tìm thấy ở đây.

Jerusalem được coi là thành phố tôn giáo, với một lịch sử đấu tranh lâu dài. Sử gia Eric H. Cline đã viết rằng thành phố đã bị phá hủy ít nhất hai lần, 23 lần bị bao vây, 52 lần bị tấn công và 44 lần bị thất thủ và được chiếm lại.