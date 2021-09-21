Hàng trăm người 'trần như nhộng' nhảy múa xập xình ngoài biển để đón chào mùa thu

Thế giới 21/09/2021 15:47

Mới đây, khoảng 800 người, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ đã cởi bỏ toàn bộ quần áo để tắm biển. Được biết, đây là lễ hội thường niên được tổ chức nhằm kỷ niệm tiết thu phân sẽ diễn ra vào ngày 22/9.

Theo chia sẻ thông tin từ The Sun, vào sáng ngày 19/9, hơn 800 người đã tụ tập tại bãi biển ở Vịnh Druridge (Anh) để cùng nhau khỏa thân và chào đón tiết thu phân. Được biết, lễ hội khỏa thân tập thể mừng tiết thu phân tại Vịnh Druridge đã trở thành sự kiện thường niên sau khi ra mắt lần đầu vào năm 2012, nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần MIND.

Năm ngoái, sự kiện đã bị hủy vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Song, sự kiện thu hút hơn 800 người tham dự vào năm nay.

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 Sự kiện thu hút hơn 800 người tham dự vào năm nay - Ảnh: The Sun

Sự kiện có sự góp mặt của hơn 800 người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi đã dũng cảm, chấp nhận cái lạnh bằng cách té nước và chèo thuyền vào lúc bình minh. Cô nàng Jo, đến từ South Shields, đã mô tả toàn bộ sự kiện này là vô cùng tự do và phóng khoáng.

Cô ấy nói với The Sun Online: "Tôi đã tham gia sự kiện này từ năm 2019 nên tôi biết nó tuyệt vời như thế nào. Nó rất phóng khoáng và 100% là những trải nghiệm tích cực. Bởi vì những người khác cũng khỏa thân nên việc này không có gì khác thường. Và mọi người thật sự đang rất vui".

le hoi khoa than tap the 1Hàng trăm người 'trần như nhộng' nhảy múa xập xình ngoài biển để đón chào mùa thu - Ảnh 3
Hàng trăm người khỏa thân tập thể kỷ niệm tiết thu phân - Ảnh: The Sun

Hàng trăm người cùng nhau tụ tập xem múa lửa trước khi trút bỏ quần áo và ngâm mình trong làn nước ở bờ biển tại Vịnh Druridge, hạt Northumberland, Đông bắc Anh.

Người tổ chức sự kiện Jax Higginson bộc bạch rằng sự kiện năm nay có thể quyên góp được 20.000 bảng Anh (hơn 27.000 USD) cho quỹ MIND "Mọi thứ thật ngoạn mục và diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi có ít nhất 820 người tham dự dù con số cuối cùng chưa được công bố".

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Từ khóa:   lễ hội khỏa thân tập thể mừng tiết thu phân nước Anh

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