Mới đây, một người phụ nữ đã tỉnh dậy một cách kì diệu sau khi được xác định là chết lâm sàng trong 45 phút. Được biết, cô đã "hồi sinh" trước khi cô con gái của mình sinh con.

Theo chia sẻ từ Indian Times, một người phụ nữ tên là Kathy Patten đã chết lâm sàng trong 45 phút trước khi cô ấy tỉnh dậy. Kinh ngạc hơn khi điều này xảy ra tại cùng một bệnh viện, nơi con gái của cô đang trong quá trình chuyển dạ kéo dài 39 giờ.

Theo lời kể của thân nhân, bà Kathy Patten, sống ở bang Maryland, đang chơi golf thì nhận được điện thoại con gái Stacey Fifer thông báo cô đang chuyển dạ. Patten vội đến bệnh viện nhưng tới nơi thì bất ngờ lên cơn đau tim.

Kathy Patten cùng với những bác sĩ đã cứu sống mình - Ảnh: Indian Times

Bà được nhân viên y tế chuyển vào phòng cấp cứu để tiến hành hồi sức tim phổi và cấp oxy nhưng không có tác dụng. Sau đó, bà Patten không có dấu hiệu của nhịp tim, mạch, huyết áp hay oxy lên não trong 45 phút, cho thấy bà chết lâm sàng.

Với sự nỗ lực của bác, cuối cùng điều kì diệu cũng đã tới. Bà Patten đã tỉnh lại "Đó là cơ hội thứ hai trong đời. Tôi sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Bà Patten xúc động bế cháu ngoại của mình trên tay - Ảnh: Indian Times

Cùng lúc đó, con gái bà Patten, cô Fifer, được đưa đi mổ cấp cứu khi đau đẻ suốt 39 giờ do ca chuyển dạ diễn ra không suôn sẻ. Sau khi sinh con gái Alora, Fifer chia sẻ: "Đúng là số phận khi mẹ tôi ở đây. Mẹ đến viện vì muốn đón Alora, bà đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Mọi chuyện với mẹ thật sự là một phép màu".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nguoi-phu-nu-da-chet-lam-sang-trong-45-phut-bat-ngo-hoi-sinh-truoc-khi-con-gai-cua-minh-vuot-can-425923.html