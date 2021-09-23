Theo bác sĩ nhãn khoa, nguyên nhân chính vẫn là do những cặp kính áp tròng chất lượng thấp bán tràn lan trên thị trường.

Có thể nói, kính áp tròng là một trong những vật dụng làm đẹp được chị em phụ nữ vô cùng ưa chuộng. Hiện nay, ngoài thị trường có rất nhiều các loại kính áp tròng từ chất lượng tốt đến trung bình đến kém. Để sử dụng loại đảm bảo sức khỏe đôi mắt, bạn nên tham khảo ý kiến các bác sĩ chuyên khoa mắt, hoặc tìm đến các bệnh viện có chuyên khoa mắt, bệnh viện chuyên chữa trị bệnh ở mắt.

Theo thông tin chia sẻ từ Trí thức trẻ, một bác sĩ nhãn khoa Patrick Vollmer đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng đáng sợ của một bệnh nhân mà ông đang điều trị, khi người này sử dụng kính áp tròng vô tội vạ. Gần đây, một bệnh nhân của ông được chẩn đoán có một vết loét sâu trong mắt do vi khuẩn ăn mòn. Nguyên nhân chính là người này đi ngủ mà không tháo kính áp tròng.

Việc đeo kính áp tròng qua đêm gây ra tác hại nghiêm trọng - Ảnh: Trí thức trẻ

Vị bác sĩ cho biết trực khuẩn mủ xanh là "thủ phạm" chính gây ra hiện tượng đáng sợ trên, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những chiếc kính áp tròng chất lượng thấp bán tràn lan trên thị trường. Ông cho hay: "Các trực khuẩn mủ xanh có khả năng ăn mòn giác mạc chỉ trong vài ngày. Sau đó, chúng sẽ để lại một lớp màu trắng đục, đó chính là lớp hoại tử (mô chết) mà bệnh nhân thấy trong mắt sau khi thức dậy."

Trực khuẩn mủ xanh là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đáng sợ như hình - Ảnh: Trí thức trẻ

Được biết, bệnh nhân đã được kê đơn dùng thuốc kháng sinh và steroid để giúp giảm sẹo. Tuy nhiên, Tiến sĩ Vollmer cho rằng rất có thể cô ấy sẽ bị mất thị lực vĩnh viễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-da-ga-truoc-hinh-anh-con-mat-bi-an-mon-cua-benh-nhan-deo-kinh-ap-trong-ngu-qua-dem-424673.html