Giám đốc Moderna dự đoán thời điểm kết thúc COVID-19: 'Có thể trong một năm tới'

Giám đốc điều hành của Modernaa - Stéphane Bancel cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong một năm tới khi vaccine được sản xuất tăng cường để đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

Theo chia sẻ thông tin từ Trí thức trẻ, giám đốc điều hành của Modernaa - Stéphane Bancel cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong một năm tới khi vaccine được sản xuất tăng cường để đảm bảo nguồn cung toàn cầu.

Ông bộc bạch trên báo Thụy Sĩ: “Nếu bạn nhìn vào sự mở rộng năng lực sản xuất của toàn ngành trong sáu tháng qua, thì sẽ có đủ liều vaccine vào giữa năm tới để tất cả mọi người trên Trái đất này đều có thể được tiêm chủng. Liều tăng cường cũng nên được triển khai ở mức độ cần thiết". Bệnh cạnh đó, ông còn cho biết thêm thông tin sẽ sớm có vaccine cho cả trẻ sơ sinh.

Theo chia sẻ, liều vaccine tăng cường có liều lượng bằng một nửa liều ban đầu, có nghĩa là sẽ có nhiều vaccine hơn. Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc cuộc sống trở lại bình thường vào nửa cuối năm sau hay không, ông Bancel nói: "Tính tới thời điểm năm nay, tôi cho rằng là trong một năm tới. Số lượng vaccine là yếu tố hạn chế lớn nhất. Với một nửa liều, chúng ta sẽ có 3 tỷ liều trên toàn thế giới trong năm tới thay vì chỉ 2 tỷ".

Trong năm nay, thành phần của liều tăng cường vẫn giống như liều ban đầu vì Moderna không có đủ thời gian để thay đổi. Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện đang thử nghiệm với các biến thể tối ưu hóa từ biến thể Delta trong các thử nghiệm lâm sàng. Cụ thể như các thử nghiệm biến thể Delta plus Beta, dạng đột biến tiếp theo mà các nhà khoa học tin rằng có thể xảy ra. Vậy nên, chúng sẽ đặt nền tảng cho việc tiêm liều tăng cường vào năm 2022.

Ngoài ra, Moderna có thể sử dụng dây chuyền hiện có để sản xuất vaccine đối phó với các biến thể mới. Do đó, giá vaccine sẽ không thay đổi.

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