Người đàn ông bị kết án 15 năm tù vì ‘giết vợ’, khi ở tù được 11 năm, người vợ bất ngờ trở về hỏi một câu khiến nhiều người ngỡ ngàng

Thế giới 27/09/2021 06:51

Khi người chồng đang ở tù năm thứ 11 vì tội giết vợ, người vợ tưởng chừng đã chết bỗng dưng trở về và hỏi rằng: “Chồng tôi đi đâu rồi?”

Người đàn ông tên Xa Tường Lâm đến từ huyện Cảnh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vốn có một gia đình hạnh phúc cùng người vợ xinh đẹp Trương Tại Ngọc cùng cô con gái ngoan hiền. Vậy nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, vợ Xa Tường Lâm đột nhiên mắc bệnh thâm thần, mọi thứ trong nhà bỗng nhiên hỗn loạn.

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 Sau khi vợ bị bệnh tâm thần, cuộc sống của Xa Tường Lâm hoàn toàn đảo lộn

Bình thường Xa Tường Lâm bận rộn với công việc giờ lại phải dành thêm thời gian chăm sóc vợ, vậy nhưng phía gia đình Trương Tại Ngọc lại không hài lòng với người con rể, họ hy vọng rằng Trương Tại Ngọc được chăm sóc tốt hơn. Mặc dù cuộc sống căng thẳng nhưng Xa Tường Lâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, anh vẫn hy vọng con gái sẽ có một gia đình trọn vẹn.

Một ngày, trong lúc Xa Tường Lâm không chú ý, Trương Tại Ngọc đã bỏ nhà đi. Như thường lệ, Xa Tường Lâm điên cuồng tìm vợ nhưng đi khắp thị trấn vẫn không thấy Trương Tại Ngọc ở đâu. Lúc này, Xa Tường Lâm đã báo cảnh sát. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của cảnh sát cũng không tìm thấy tung tích của Trương Tại Ngọc.

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 Không tìm thấy tung tích của Trương Tại Ngọc, Xa Tường Lâm bị gia đình vợ gán cho tội giết người

Hơn hai tháng sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính. Nghi ngờ đó là Trương Tại Ngọc, cảnh sát đã yêu cầu Xa Tường Lâm đến nhận dạng thi thể. Vì thi thể đã phân hủy nên không thể nhận ra đó là ai. Xa Tường Lâm nhìn quần áo nạn nhân, anh nghĩ rằng đó không phải là Trương Tại Ngọc. Vậy nhưng gia đình của Trương Tại Ngọc vội vã chạy đến, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, họ khăng khăng khẳng định thi thể đó là Trương Tại Ngọc và Xa Tường Lâm chính là kẻ giết người. Trong mắt gia đình Trương Tại Ngọc, Xa Tường Lâm sớm đã muốn ra tay với con gái họ.

Mặc dù vậy, Xa Tường Lâm vẫn luôn tin vào công lý và cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Các pháp y khẳng định rằng thi thể này đã chết khoảng 80 ngày, đó cũng là thời điểm mất tích của Trương Tại Ngọc.

Chỉ điều này thôi vẫn chưa đủ để kết tội Xa Tường Lâm, cảnh sát đã đến tìm hiểu thông tin từ những người hàng xóm, người thân và bạn bè của Xa Tường Lâm. Và lời khai của một người hàng xóm đã đẩy Xa Tường Lâm xuống vực sâu. Người này cho biết, Xa Tường Lâm và Trương Tại Ngọc thường xuyên cãi vã, trong lúc tức giận Xa Tường Lâm đã nói rằng sẽ giết vợ. Dù Xa Tường Lâm có động cơ giết người và mốc thời gian trùng khớp nhưng vẫn không đủ bằng chứng để kết tội Xa Tường Lâm.

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 Xa Tường Lâm nhận tội giết vợ vì không muốn gia đình phải chạy vạy khắp nơi

Vào thời điểm đó, gia đình Xa Tường Lâm chịu rất nhiều áp lực dư luận, mẹ anh phải đến nhà Trương Tại Ngọc quỳ gối cầu xin. Biết tin gia đình đã chạy vạy khắp nơi để mình thoát tội, Xa Tường Lâm vô cùng đau lòng. Cũng vì chuyện này anh đã nhận tội giết Trương Tại Ngọc và bị kết án 15 năm tù. Mẹ Xa Tường Lâm chịu đả kích lớn, 3 tháng sau khi con trai bị bắt bà cũng qua đời. Con gái Xa Tường Lâm cũng bị gắn mác con gái kẻ giết người nên đã bỏ học đi làm từ khá sớm.

Vậy nhưng đến năm 2005, Trương Tại Ngọc bất ngờ trở về, câu đầu tiên cô hỏi là: “Chồng tôi đi đâu rồi?”, lúc này Xa Tường Lâm đã ngồi tù được 11 năm. Tinh thần của Trương Tại Ngọc cũng đã ổn định trở lại và cô cũng đã có một gia đình mới ở tỉnh Sơn Đông.

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 Vậy nhưng 11 năm sau Trương Tại Ngọc bất ngờ trở về và đã minh oan cho Xa Tường Lâm
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 Ngay sau khi được tự do, Xa Tường Lâm đã quỳ trước mộ mẹ và khóc nức nở

Hóa ra thi thể năm xưa không phải là Trương Tại Ngọc, sau khi bỏ nhà đi cô được một người độc thân đưa về Sơn Đông sinh sống. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người nhà không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về cô. Sau 11 năm ngồi tù, cuối cùng Xa Tường Lâm cũng được minh oan, anh được bồi thường 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2.5 tỷ đồng). Vậy nhưng số tiền đó cũng không cứu sống được mẹ anh và tương lai của con gái. Sau khi về nhà, Xa Tường Lâm đã quỳ trước mộ mẹ và khóc nức nở.

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