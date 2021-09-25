Thiếu nữ 18 tuổi bị gia đình giết hại dã man vì không chấp nhận hôn nhân sắp đặt

Thế giới 25/09/2021 23:56

Một cô gái 18 tuổi người Pakistan sống ở Ý đã biến mất vào cuối tháng 4/2021 sau khi từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình.

Theo báo Mirror ngày 23/9, Saman Abbas, một cô gái 18 tuổi người Pakistan hiện đang sống ở Ý được cho là đã mất tích vào hồi tháng 4 năm nay. Saman Abbas mất tích bí ẩn sau khi nói với gia đình rằng cô đã có bạn trai và muốn sống cuộc sống “phương Tây”.

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 Không chấp nhận hôn nhân sắp đặt, cô gái 18 tuổi đã bị giết hại dã man

Phía cảnh sát Ý cho biết, họ tin rằng chính chú Hasnain cùng với bố ruột Shabbar 46 tuổi, mẹ ruột Nazia 47 tuổi và người anh em họ Nomanulhaq của Saman Abbas đã thực hiện vụ giết người vì danh dự gia đình.

Sự việc có thể được bắt nguồn từ mùa thu năm 2020, gia đình Saman Abbas đã cố gắng ép buộc cô trở về Pakistan để thực hiện một cuộc hôn nhân sắp đặt. Sau khi cãi vã với gia đình, cô gái đã bỏ nhà đến sống ở một trung tâm xã hội. Vậy nhưng đến tháng 4 năm nay, Saman Abbas về nhà lấy giấy tờ tùy thân thì xảy ra chuyện.

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 Saman Abbas đã có bạn trai và muốn sống cuộc sống 'phương Tây'

Bạn trai của cô gái nói rằng, Saman Abbas đã gửi cho anh một tin nhắn với nội dung, cô đã nghe được chú Hasnain nói rằng giết người là “giải pháp duy nhất” cho những cô gái không tuân thủ quy tắc. Ngoài ra Saman còn nói với bạn trai rằng, nếu trong vòng 2 ngày mà không nhận được tin nhắn của cô thì hãy liên lạc với cảnh sát.

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 Chú Hasnain của nạn nhân thì cho rằng giết người là 'giải pháp duy nhất'

Khi cảnh sát đến nhà cô gái điều tra vào hồi tháng 5, chỉ có chú Hasnain và em trai 16 tuổi của nạn nhân ở nhà. Bố mẹ Saman đã trở về Pakistan trong khi người anh họ của cô gái đang đi Châu Âu. Vì khi đó Saman chỉ được liệt kê vào danh sách mất tích nên chú của cô không bị bắt giữ.

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 Bố ruột của Saman cũng tham gia vụ giết con gái để bảo vệ danh dự gia đình

Sau nhiều tháng điều tra, mới đây cảnh sát Ý và cảnh sát Pháp đã bắt giữ Hasnain tại Paris vào ngày 22/9 vừa qua. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang truy lùng các nghi phạm khác bao gồm cả bố mẹ và người anh em họ của Saman.

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Từ khóa:   truy lùng nghi phạm giấy tờ tùy thân

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