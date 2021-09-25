Cô dâu mặt nặng mày nhẹ với chú rể trong ngày cưới và nhất quyết không chịu xuống xe vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 25/09/2021 18:05

Vào đúng ngày cưới, một cô dâu nhất định không chịu xuống xe và ra điều kiện với chú rể nhận nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Theo Sohu, ở Trung Quốc hiện nay khi nói đến chuyện cưới xin thì điều phiền toái nhất chính là vấn đề tiền sính lễ. Mỗi một nơi sẽ có một phong tục khác nhau vậy nhưng những năm gần đây những vấn đề liên quan đến sính lễ cưới trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

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 Dù đã đến nơi tổ chức hôn lễ nhưng cô dâu nhất định không chịu xuống xe

Ngày nay, không chỉ ở thành phố phía nhà gái đòi tiền sính lễ cao mà ở nông thôn cũng vậy. Không chỉ tiền mặt, nhiều người còn yêu cầu phía nhà trai phải có nhà, có xe… rất nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng cho vấn đề kết hôn của con cái. Câu chuyện xảy ra tại một vùng nông thôn ở Trung Quốc mới đây trở thành chủ đề được cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán sôi nổi.

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 Mặc dù chú rể nói hết lời nhưng cô dâu vẫn tỏ thái độ cương quyết

Sau khi chú rể đón dâu đến nơi tổ chức hôn lễ, cô dâu rất tức giận và nhất quyết không chịu xuống xe. Lúc này nhiều người thân, bạn bè của cả hai đã có mặt trong hôn lễ vậy nhưng cô dâu bực tức nói rằng: “Đợi thì cứ đợi đi, hôm nay nếu không có 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng) thì em sẽ không xuống xe đâu”. Điều này khiến chú rể vô cùng xấu hổ, chú rể nói với cô dâu: “Em đừng gây chuyện nữa được không?” vậy nhưng cô gái vẫn bỏ ngoài tai. Cô dâu thẳng thừng đáp lại: “Em không gây chuyện, hôm nay nếu không có 100.000 tệ sính lễ, đám cưới này cũng không tổ chức nữa”.

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 Nếu không có 100.000 tệ sính lễ, cô nhất định không kết hôn
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 Câu chuyện này hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung

Sự việc này đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người cho rằng, yêu cầu của cô dâu quá đáng nhưng cũng có nhiều người cho biết giá của cô dâu bây giờ thực sự rất đắt, nếu khi con gái họ lấy chồng, họ cũng sẽ đòi số tiền sính lễ tương đương hoặc cao hơn số tiền này.

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Từ khóa:   mạng xã hội xứ Trung tiền sính lễ tổ chức hôn lễ

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