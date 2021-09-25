Dù kết hôn hơn 2 năm và đã có con nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết đòi ly hôn vì một thói quen chẳng thể ngờ của vợ

Thế giới 25/09/2021 17:11

Người đàn ông kiên quyết đòi ly hôn với vợ dù đã có con chung vì một thói quen không thể thay đổi của người vợ.

Theo 163, một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã kết hôn với vợ của mình cách đây 2 năm. Hai người có một đứa con một tuổi, vậy nhưng hai vợ chồng thường xuyên cãi vã vì một thói quen không hay của người vợ. Hiện tại, người chồng đang tìm cách đệ đơn đòi ly hôn.

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 Một người đàn ông Ấn Độ kiên quyết đòi ly hôn với vợ của mình vì người vợ không chịu tắm mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, hai vợ chồng này đến từ hai làng khác nhau. Cách đây 2 năm họ kết hôn và đến nay đã có một đứa con chung 1 tuổi. Nhóm bảo vệ phụ nữ của địa phương cho biết, họ đã nhận được đơn của người vợ, trong đơn viết, chồng cô đòi ly hôn với lý do vì cô không tắm mỗi ngày. Được biết, người phụ nữ này hy vọng sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân và mong muốn được tiếp tục sống chung với chồng.

Phía người chồng cho biết, chỉ cần mỗi lần anh yêu cầu vợ đi tắm là cả hai vợ chồng sẽ cãi nhau. Người đàn ông này đã nhiều lần bày tỏ quan điểm muốn ly hôn với vợ. Nhóm bảo vệ phụ nữ đã đề nghị hai vợ chồng suy nghĩ lại để hàn gắn quan hệ hôn nhân. Các chuyên gia tư vấn cho biết, giai đoạn này người đàn ông không nên ly hôn với vợ vì không tắm là chuyện vặt vãnh, hai người hoàn toàn có thể giải quyết được. Nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý đứa trẻ.

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