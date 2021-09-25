Con gái không giống ai trong nhà, người bố nghi ngờ không phải con ruột, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, hai vợ chồng liền báo cảnh sát

Thế giới 25/09/2021 22:15

Nghi ngờ bé gái mới sinh không phải con gái ruột, người đàn ông đã đến bệnh viện kiểm tra rồi chết lặng khi biết kết quả.

Tống Đại Hải hơn 30 tuổi, anh và vợ kết hôn được 2 năm, ở quê của Đại Hải, những người bằng tuổi anh đều đã có con từ rất lâu rồi, vậy nên sau khi kết hôn, gia đình anh cũng thúc giục hai vợ chồng nhanh chóng sinh con. Hơn một năm sau khi kết hôn, vợ Đại Hải mang thai, anh rất vui mừng khi biết chuyện.

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 Đại Hải đã đưa vợ về quê sống cùng với bố mẹ để tiện chăm sóc khi mang thai

Sau khi vợ mang thai, Đại Hải đã đưa vợ về quê sống cùng bố mẹ để có người chăm sóc. Đến ngày vợ sinh con, Đại Hải vội vàng đưa vợ đi bệnh viện. Vì là con đầu lòng nên Đại Hải vô cùng hồi hộp, hai tiếng đồng hồ sau khi vào phòng sinh, vợ anh đã hạ sinh một bé gái. Vậy nhưng khi nhìn thấy con, Đại Hải có phần hoài nghi vì đứa bé không giống ai bên nội cũng chẳng giống ai bên ngoại.

Tuy nhiên vì sợ vợ buồn nên Đại Hải chưa một lần nói về những hoài nghi của mình. Nửa tháng sau, Tống Đại Hải thấy con gái mình ngày càng khác lạ, anh nói những điều mình nghĩ với vợ, chẳng thể ngờ vợ anh cũng có suy nghĩ giống anh.

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 Sau khi phát hiện sự thật về thân thế của đứa trẻ, Đại Hải đã gọi điện báo cảnh sát

Cuối cùng, Tống Đại Hải và vợ đã đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra, cả hai vợ chồng vô cùng sửng sốt khi biết đứa bé không phải con mình. Bệnh viện đã kiểm tra camera thời điểm đó và phát hiện một y tá đã vô tình ôm nhầm đứa trẻ. Tống Đại Hải và vợ vô cùng tức giận khi biết sự thật nên đã báo cảnh sát. Sau đó hai vợ chồng đã tìm được con ruột của mình, dù bệnh viện đã xin lỗi vợ chồng Đại Hải nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này là cả hai lại thấy không vui trong lòng.

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