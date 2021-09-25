SỐC: Người phụ nữ tuổi 'tứ tuần' không biết bản thân đang mang bầu, ngỡ là 'khối u' cho tới khi... vượt cạn

Người phụ nữ 46 tuổi vô cùng hạnh phúc khi bất ngờ trở thành bà mẹ hai con dù đã phẫu thuật thắt ống dẫn trứng sau khi sinh con thứ nhất.

Mới đây, trang The Sun đã đưa tin về một người phụ nữ 46 tuổi tên là Barbara không hề biết mình mang thai cho tới khi cô ấy đau bụng dữ dội. Cơn đau càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn khiến bà phải về nhà ngay lập tức. Khi trở về nhà, ông Art – chồng của bà Barbara đưa vợ đến bệnh viện nhưng vì quá đông họ không được vào khám ngay. Sau đó, bà Barbara cho biết: “Tôi đứng dậy đi vệ sinh và phát hiện thấy máu trên quần, đó là lúc tôi biết có điều gì đó không ổn. Đột nhiên tôi cảm thấy có một áp lực rất lớn giữa hai chân và vùng xương chậu, tồi tệ đến mức tôi thực sự nghĩ rằng mình đã chết”.

Bà không hề biết mình mang thai - Ảnh: The Sun Sau đó, người phụ nữ 46 tuổi xé toạc quần áo trên người, bò lết trên sàn vì quá đau đớn. Có một thứ gì đó như đang thoát ra khỏi người mà bà tin chắc rằng đó là một khối u đang phát triển. Thế nhưng, ai nấy đều choáng váng, bất ngờ khi đó là một đứa trẻ và chồng bà đã rất nhanh chóng lao ra đỡ lấy đứa con của cả hai.

Cặp vợ chồng đã có một con gái trước khi bà Barbara thắt ống dẫn trứng - Ảnh: The Sun Cặp vợ chồng không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của em bé, bởi bà Barbara không hề biết mình đã mang thai và không có sự chăm sóc nào trước khi sinh. Cả hai chỉ thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bước ra và nói rằng đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. “Tôi đã không chết. Tôi sắp làm mẹ một lần nữa ở tuổi 46, khi tôi đã thắt ống dẫn trứng. Thật là một cú sốc lớn!”, bà Barbara chia sẻ. Cặp đôi đã đặt tên cho con trai là Hunter - Ảnh: The Sun Bác sĩ phụ khoa Melissa Gryer giải thích rằng việc mang thai sau khi triệt sản không phải là không thể xảy ra. Khi các ống được gắn với nhau, các ống dẫn trứng sẽ bị ngắt nhưng theo thời gian, chúng có thể lành lại và tạo thành một ống mới. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, cặp đôi đã đặt tên cho người con mới sinh là Hunter – đứa trẻ mà cặp vợ chồng tin rằng được sinh ra để mang lại may mắn cho họ.

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