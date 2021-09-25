Chủ quan "chơi đùa" với sư tử cái, người đàn ông đã bị con vật ngoạm chặt tay đến chấn thương nghiêm trọng.

Việc chơi đùa với động vật nguy hiểm một cách chủ quan có thể để lại những hậu quả nguy hiểm. Chúng có thể tấn công con người như bản năng săn mồi vốn có của nó, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí mất mạng bất cứ lúc nào.

Mới đây, một người đàn ông đã liều lĩnh, chủ động vuốt ve sư tử cái tại khu bảo tồn Tikwe River Lodge, Nam Phi và nhận ngay cái kết bất ngờ. Do chủ quan và liều lĩnh nên người đàn ông đã bị thương tích nghiêm trọng ở phần bàn tay. Đồng thời, nhiều người chứng kiến xung quanh bị một phen hốt hoảng và rùng mình.

Cụ thể, khi đi ngang qua khu vực nuôi nhốt sư tử, một người đàn ông đang vô tư vuốt vẻ bộ bờm của một con sư tử đực và thậm chí còn gãi tai cho nó. Ngay sau đó, một con sư tử cái có bộ lông màu trắng tiến đến. Người đàn ông vẫn không sợ hãi mà giơ cánh tay ra vuốt ve con sư tử. Tuy nhiên, con sư tử cái đã cắn chặt lấy tay người đàn ông rồi kéo vào bên trong hàng rào điện.

Người đàn ông đã bị con vật ngoạm chặt tay và quyết không chịu nhả ra

Chứng kiến sự việc, người phụ nữ kế bên hét lên trong sợ hãi. May mắn là 5 giây sau con sư tử cũng chịu buông tha cho người đàn ông. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng và bị nhiễm trùng máu.

Trung Quốc: Rùng mình trước tội ác kinh hoàng ẩn chứa trong 100 chiếc hộp bí ẩn Hơn 30 con chó và 70 con mèo con được đóng gói dưới dạng hộp quà bí ẩn hay còn gọi là hộp thú cưng bí ẩn bị vứt ở gần 1 trạm xăng tại Trung Quốc. Vậy nên, các nhà hoạt động vì quyền động vật và chính quyền địa phương đã tiến hành giải cứu những con vật này.

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