Ông Albert Bourla dự báo thế giới sẽ quay lại cuộc sống bình thường trong vòng một năm nữa và vaccine Covid-19 có thể cần tiêm nhắc lại thường niên.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Week của đài ABC tối 26/9, ông Albert Bourla, Giám đốc Điều hành, Chủ tịch hãng dược Pfizer cho biết rằng các quốc gia sẽ quay lại cuộc sống bình thường. Điều này không có nghĩa các biến chủng sẽ không xuất hiện hay chúng ta sẽ sống mà không cần tiêm vaccine.

Tuy nhiên, theo CNBC, ông Bourla cũng nhấn mạnh mọi việc đều phải xem xét kỹ lưỡng một lần nữa. Ngoài ra, vị chuyên gia nói thêm để điều này thành hiện thực, chúng ta có thể sẽ phải tiêm vaccine Covid-19 hàng năm. Ông tiếp tục nói: “Kịch bản này có khả năng xảy ra nhất theo ý kiến của tôi, bởi nCoV lây lan trên toàn cầu, nó sẽ tiếp tục xuất hiện các biến chủng mới. Chúng ta sẽ có những loại vaccine với hạn sử dụng ít nhất một năm. Theo tôi, kịch bản khả dĩ nhất là tiêm chủng hàng năm. Nhưng chúng ta thực sự không biết chắc chắn, cần phải chờ thêm vào các dữ liệu”.



Chủ tịch hãng dược Pfizer Albert Bourla - Ảnh: The Hill

Dự đoán này của CEO Pfizer khá giống với Giám đốc Điều hành Moderna Stéphane Bancel. Ngày 23/9, khi trả lời tờ Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ, ông Bancel nói: “Đại dịch Covid-19 có thể kết thúc trong một năm nữa, khi việc sản xuất vaccine tăng lên, đảm bảo nguồn cung cho toàn cầu”.

Ngày 24/9, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ông Rochelle Walensky đã đồng ý cho hãng Pfizer tiêm mũi tăng cường (mũi 3) cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao, cao tuổi, có bệnh lý nền. Thời gian tiêm là ít nhất sau 6 tháng kể từ thời điểm tiêm mũi 1. Bên cạnh đó, sau vài tháng tiêm đủ hai liều, hiệu quả của vaccine Pfizer và Moderna suy giảm đáng kể, nhất là ở những người trên 65 tuổi.

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Trước những thông tin này, Ủy ban Cố vấn về tiêm chủng của CDC (ACIP) lo ngại việc tiêm liều thứ 3 khiến nhiều người cho rằng vaccine Covid-19 hiện tại hoạt động kém hoặc không có nhiều giá trị. Do đó, trước khi đưa ra các khuyến cáo mới, họ nhấn mạnh sẽ phải xem xét thật kỹ để không biến vaccine Covid-19 trở thành mũi tiêm phải sử dụng hàng năm, hàng tháng.

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