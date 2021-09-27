Các chuyên gia khuyến cáo tiêm vắc-xin COVID-19 trước mùa đông, kết quả gây sốc khi thử nghiệm trên chuột nhiễm SARS-CoV-2

Cụ thể, nghiên cứu do phó giáo sư Jasper Chan Fuk-woo của Đại học Hồng Kông và giáo sư vi sinh học hàng đầu Yuen Kwok-yung đứng đầu, phát hiện ra rằng chuột hamster được nuôi ở nhiệt độ thấp bị ức chế phản ứng kháng thể trung hòa và gặp biến chứng nghiêm trọng hơn từ COVID-19.

Một bài viết trên tạp chí khoa học quốc tế Bệnh truyền nhiễm lâm sàng cho hay các nhà khoa học Hồng Kông (Trung Quốc) kêu gọi người dân tiêm phòng trước mùa đông sau khi một nghiên cứu mới cho thấy nhiệt độ thấp khiến bệnh COVID-19 trở nên nguy hiểm hơn.

Phát hiện của nhóm nghiên cứu cho thấy bệnh COVID-19 phát triển mạnh hơn trong đường hô hấp của chuột hamster được nuôi ở nhiệt độ thấp hơn, gây ra tình trạng viêm nặng hơn và tổn thương dai dẳng đối với đường hô hấp của chúng.

Cụ thể, nghiên cứu đã tiêm vào chuột hamster cùng một liều vi rút Sars-CoV-2 - nguyên nhân gây ra bệnh COVID-19 - và sau đó được nuôi trong 3 nhiệt độ riêng biệt: 12-15 độ C, 21 độ và 30-33 độ.

Tất cả những con chuột hamster trong môi trường lạnh hơn đều cho thấy nồng độ virus và lượng virus cao hơn đáng kể sau 7 ngày bị nhiễm.

Phổi của chúng bị viêm và xuất huyết nghiêm trọng, và tình trạng viêm vẫn tiếp tục sau ngày thứ 7 với rất ít dấu hiệu hồi phục khi so sánh với các nhóm sống trong môi trường nóng hoặc ở nhiệt độ phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tải lượng virus của chuột sống ở nhiệt độ thấp cũng cao hơn từ ngày 10 đến ngày 17, trong khi nồng độ kháng thể trung hòa thấp hơn đáng kể trong các thử nghiệm được thực hiện vào ngày thứ 7 và ngày thứ 30.

"Chúng tôi đề nghị tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm vắc-xin COVID-19 trước mùa đông để giảm mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này", nhóm nghiên cứu đã viết trong một thông cáo báo chí hôm 24/9 kèm theo kết quả nghiên cứu của họ.

Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn đang gặp khó khăn trong việc tăng tỷ lệ tiêm chủng ngừa Covid-19. Tính đến ngày 23/9, tổng cộng 8,4 triệu liều vắc xin đã được sử dụng, với 65,8% dân số đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều.

Ảnh minh họa: Internet

Liều vắc xin COVID-19 đầu tiên được tiêm hàng ngày đã tăng nhẹ so với đầu tuần, từ 7.464 vào 20/9 lên 8.070 vào ngày 23/9.

Tuy nhiên, mức trung bình động trong 7 ngày đã giảm từ 11,112 xuống 7,747 liều.

Chuyên gia về bệnh đường hô hấp, Tiến sĩ Leung Chi-chiu cho biết các biện pháp tiêm chủng mới không tạo đủ động lực cho người cao tuổi hoặc những người mắc bệnh mãn tính sợ tiêm chủng.

Ông nói: "Chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề về niềm tin về tính an toàn của vắc-xin đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính, vì vậy chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp".

Chính quyền nên đưa ra một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ, bắt đầu từ ủy ban khoa học chung và các cơ quan y tế, tiến sĩ Leung nói, đồng thời nói thêm rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên kiểm tra xem bệnh nhân lớn tuổi của họ đã được tiêm hay chưa và ngay lập tức bố trí tiêm cho những người chưa tiêm.